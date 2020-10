Ni descubiertos

Octubre 01, 2020 - 11:45 p. m. 2020-10-01 Por: Carlos Jiménez

La sentencia de Ernest Hemingway de que “un hombre puede ser derrotado pero jamás vencido” me ha venido a la cabeza a propósito de un seminario internacional que va a realizarse en Bogotá bajo el título Ni descubiertos ni vencidos. Título que resulta todavía más desafiante cuando se sabe que va inaugurarse el próximo 12 de octubre, la fecha oficial del descubrimiento de América.



El título nos dice que no, que de descubrimiento nada, que cuando Cristóbal Colón y su tropa desembarcaron ese día de 1492 en la isla de Guanahani, ya estas tierras habían sido descubiertas y pobladas por quienes llegaron hace diez mil años por el Estrecho de Bering y por los que siglos más tarde llegaron surcando el Océano Pacífico en catamaranes. Y que habían arraigado lo suficiente como para construir imperios como el Azteca y el Inca, levantar ciudades admirables, erigir pirámides, hacer calendarios, descubrir el cero o inventar un sistema de encriptar y calcular tan sofisticado como los quipus.



El calificativo de ‘descubrimiento’ a los 4 viajes de Colón no vale siquiera para los colonizadores venidos de Europa. Cuatro siglos antes del viaje del navegante genovés, los vikingos, provenientes de Islandia y Groenlandia, desembarcaron en Terranova y establecieron colonias que al cabo de medio siglo desaparecieron del mapa.



Algo que ha sorprendido a numerosos historiadores que han intentado ofrecer una explicación de lo que les resulta enigmático pasando por alto que es probable que los colonos no se hayan marchado sino que los expulsaron los pueblos originarios de la región por considerarlos invasores. Y es precisamente a dicho fenómeno, el de la resistencia de los pueblos nativos a la invasión y la colonización española y portuguesa, a la que la mayoría de los conferenciantes de este seminario dedican sus ponencias. Porque tampoco es cierto que con la conquista de Tenochtitlan por Hernán Cortés y de Cuzco por Francisco Pizarro haya concluido toda resistencia a los invasores.



Las ponencias mencionadas se ocupan precisamente de algunas de las múltiples formas de resistencia de los nativos y los mestizos al sometimiento, la ocupación de sus tierras y a la liquidación de sus culturas. Como también la de los esclavos africanos. En la sesión inaugural Ricardo Sánchez Ángel dictará una conferencia dedicada a Benkos Biohó, el líder cimarrón que hizo historia y desde luego la sigue haciendo.