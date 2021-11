Noviembre 25, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-25

Por:

Carlos Jiménez

Belkis Ayón es una artista afrocubana que destacó en los años 90 del siglo pasado entre todos los artistas de su país por la elección de los abakuá como el tema central de su obra. Antes y después de su corta carrera artística, interrumpida en 1999 por su temprano suicidio, otros artistas cubanos se inspiraron o se mostraron fieles de la santería, la religión sincrética afrocubana más popular o la más extendida. Pero sólo puede citarse el caso de José Bedia como su único predecesor en dicha dedicación, con la aclaración eso sí de que mientras él se inició en esta otra religión afrocubana, Belkis Ayón la eligió como motivo dominante de su arte sin iniciarse ni compartir sus creencias, sus ceremonias y rituales.



Si algún paralelismo en la historia del arte occidental puede establecerse para aclarar este asunto sería el existente los cristos pintados por Velázquez y Dalí. El primero es obra de un cristiano convencido, atado firmemente a la iglesia católica, y el segundo el de quien pinta a Cristo desde fuera o desde los márgenes del cristianismo, anteponiendo o sobreponiendo la creencia en su propia omnipotencia a la creencia en la omnipotencia del hijo de Dios.



Bedia es abakuá, Ayón nunca llegó a serlo, por mucho que la mayor parte de sus extraordinarias colografías giraran en torno al mundo de los abakuá y sobre todo en torno a la figura de Sikín. La diosa primordial, la fundadora del mundo en la cosmogonía abakuá que, sin embargo, es sacrificada por haber disputado Tenzo, el pez sagrado, a Makongo, el dios todopoderoso.



La identificación de Ayón con Sikín marca su distancia con la ortodoxia abakuá a la vez que saca a la luz el hecho de que el sacrificio de la madre primordial, emblema del matriarcado, es condición sine qua non de la implantación in illo tempore del patriarcado, del cual la sociedad secreta abakuá es un notable ejemplo.



Pero Belkis Ayón no solo hace esto. También interroga las relaciones entre los abakuá y el cristianismo, relaciones en las que ambas religiones se vieron y se ven envueltas en Cuba. En este contexto el motivo de la cena cumple en su obra el papel de pivote entre la ‘Iriampó’, banquete que acompaña la iniciación abakuá, y la última cena de Cristo, de la cual la misa católica es la repetición ritual.



En fin, si quieren saber más, les invito a buscar en el canal de YouTube de Univalle, AfroArte, mis conferencias sobre arte afroamericano.