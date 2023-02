Hay Festival Cartagena 2023

Febrero 04, 2023 - 11:25 p. m.

2023-02-04

Por:

Carlos E. Climent

Entre el 26 y el 29 de enero de 2023 se llevó a cabo la edición 18 del Hay Festival de Cartagena de Indias. Un evento que, como lo he mencionado otras veces, resultó ser un “banquete para el espíritu”. Ofreció a los afortunados asistentes generosas viandas de la infinita creatividad humana. Entre la sesión inaugural a cargo de Fernando León de Aranoa, director de cine español (Lunes al sol, 2002), hasta la clausura dirigida de nuevo por Daniel Samper Pizano con un concierto de música del pacífico a cargo del trío Bahía y la marimba mágica de Hugo Candelario, disfrutamos de un variadísimo programa. En esos cuatro días, entre estos dos eventos multitudinarios, aprendimos de seres iluminados que compartieron sus experiencias personales, emocionales, profesionales y literarias.



Solo es posible asistir a menos de un 10 % de la extraordinaria oferta del festival y comentar un porcentaje aún menor. Esta vez incluyó cinco premios Nobel, directores y productores de cine, escritores de varios continentes, sacerdotes y una riquísima variedad de mentes brillantes que nos deleitaron con sus relatos. De regreso a casa y con la deliciosa tarea de leerme varios libros, comparto con mis lectores unas pocas impresiones con un sesgo muy personal: Alia Trabucco Zerán, chilena, presentó ‘Limpia’, no se puede leer sino de una sentada y con los nervios bien templados; a través de los ojos de una empleada del servicio doméstico, nos hace vivir con horror el clasismo repugnante que podría extrapolarse a muchas naciones, incluyendo a Colombia.



En ‘Canción de antiguos amantes’, Laura Restrepo magistralmente nos muestra y nos hace sentir la tragedia de una de las naciones más torturadas de la tierra y sus migraciones, valiéndose del acompañamiento de Médicos Sin Fronteras, al tiempo que se asoma a la ficción con la reina de Saba.



Ricardo Silva Romero nos dice, en una de las charlas más amenas, que para quien no se ha leído ninguno de sus libros el mejor de todos para comenzarlo a leer es ‘Historia oficial del amor’.



‘Tiempos violentos’, de Farid Kahhat, brillante analista peruano con la interlocución experta de Claudia Gurisatti, nos pasearon por grandes conflictos contemporáneos y el nuevo “desorden mundial”. Su libro es indispensable para enterarnos de lo que ocurre en el mundo y lo que viene. Dejo para el final a Pablo D’ Ors, para mí el personaje del festival, como lo fuera en el pasado Irene Vallejo. Su libro ‘Biografía del silencio’ será motivo de un próximo capítulo. Como aperitivo unos pocos de los pensamientos de este representante de la España contemporánea: “Vivimos vidas que no son las nuestras; respondemos a interrogantes que nadie nos ha formulado; aspiramos a ideales ajenos y soñamos los sueños de otros; nos enamoramos de personas que en verdad no nos gustan… La meditación nos enseña que “La tierra prometida eres tú”.