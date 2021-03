Eficacia de las diferentes vacunas contra el Covid-19

Marzo 27, 2021 - 11:00 p. m. 2021-03-27 Por: Carlos E. Climent

En un momento en el que las cifras de contagiados continúan en el mundo, cuando Colombia está haciendo un gran esfuerzo para vacunar a su población al tiempo que se desconoce si habrá una nueva ola de contagios como en Europa, la gente se está preguntando si la vacuna que le están ofreciendo es eficaz o no. Mientras alguna farmacéutica reclama un 95%, todas las demás muestran porcentajes de eficacia inferiores.



¿Quiere decir esto que hay unas vacunas mejores que otras? La respuesta es NO. Que una vacuna termine teniendo unos estimados en apariencia mejores que otra, depende de muchos factores que no tienen nada que ver con su “eficacia” real. La tal “eficacia” depende, entre otras razones, de las circunstancias en las que se realizó el estudio de casos y controles que determinó su validez. Por ejemplo:



*El lugar donde se realizó el estudio. Una cosa es realizar las pruebas preliminares en un país desarrollado y otra cosa en un país en el cual las falencias económicas sociales y sanitarias y las comunicaciones dificultan todos los pasos de una investigación.



*El momento en el que se realizó el estudio. Una cosa es hacer el estudio en el pico de una pandemia y otra cosa es hacer el estudio en un punto bajo de la ola. Si este se realizó al comienzo de la pandemia y antes de la aparición de nuevas cepas, no se pueden comparar los resultados con otra vacuna que se probó después, frente a nuevas variantes del virus.



*Los periodos en los cuales se aplicaron las distintas dosis de las vacunas de prueba, durante los estudios, fueron diferentes para cada vacuna (para unos fueron 14, para otros 28 días).



*El tamaño de la muestra del estudio. Todos los estudios anteriores han sido ensayos clínicos diseñados para determinar qué tan bien funciona la vacuna frente al contagio, en el mejor de los casos realizados en miles de personas. Pero una verdad más definitiva sobre su eficacia se obtendrá solamente cuando millones de personas sean incluidas en las estadísticas.



*Tomará mucho tiempo para que futuros análisis estadísticos determinen el grado real de inmunidad que confiere cada una de estas vacunas, la forma como esa inmunidad va evolucionando a medida que pasa el tiempo y su comportamiento frente a las nuevas variantes del virus.



*En todo el mundo, y en grados variables de cobertura, distintas vacunas se están aplicando a marchas forzadas y como medida de emergencia. Y en Colombia, adicionalmente, con limitados recursos.



Lo que los expertos dicen es que, hoy por hoy, todas las vacunas tienen un efecto comparable en cuanto a la prevención de hospitalizaciones y muertes. Rechazar una vacuna alegando que no es tan eficaz como otra, lo único que hace es aumentar la resistencia de la gente a aplicarse una vacuna, y por tanto, a incrementar las posibilidades del contagio en la población.





Por todo lo anterior la recomendación más prudente es la de Amesh Adalja, Senior Scholar del Johns Hopkins Center for Health Security: La mejor vacuna contra el Covid- 19 es la que le puedan poner primero.