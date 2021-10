Un aperitivo

Octubre 04, 2021 - 11:40 p. m.

2021-10-04

Por:

Aura Lucía Mera

O abrebocas, como tituló este diario la magnífica entrevista de Argemiro Piñeros con Íngrid Betancourt y el expresidente Juan Manuel Santos a raíz de la publicación del libro ‘Una conversación pendiente’, moderada por Juan Carlos Torres.



Un libro que deberían leer todos los colombianos que sepan leer. Todos. Los que odian al expresidente Santos por haber firmado un Acuerdo de Paz. Los que lo odian por ser Premio Nobel de Paz. Los que olvidaron el éxito sin precedentes en la historia mundial de la llamada Operación Jaque.



Los que no quieren a Íngrid y la azotaron políticamente por decir verdades de a puño cuando era congresista. Los que no le perdonan su arrojo y su valor. Los que la repudiaron y se rasgaron las vestiduras cuando osó solicitar al Estado colombiano una reparación y la acusaron de ‘demandar’ y recibir prebendas, para dañarle su imagen y convertirla de víctima en victimaria.



Los que queremos al expresidente Santos y le agradecemos que se la jugó toda para cambiar la historia de este país.



Los que admiramos esa entereza moral y esa claridad mental de Íngrid, para llamar pan al pan y vino al vino y no tiene pelos en la lengua para desenmascarar al que sea.



Es un libro que está más allá de cualquier polarización o preferencia política. Es un libro que se remonta como el águila y observa desde la altura, esos acontecimientos que sacudieron nuestra historia.



Una conversación de dos seres que incursionaron en la política casi al mismo tiempo, sin sospechar siquiera lo que el destino les tendría preparado, y que se convertirían en un ‘turning point’ de nuestra historia.



Un libro fascinante, en el que descubrimos página a página historias, comentarios, anécdotas que se inician con el Frente Nacional pasando por Belisario Betancur, Luis Carlos Galán, la Constitución del 91, César Gaviria, el Proceso 8000, la sombra de Samper, la política en tiempos de Pastrana, visitas a Carlos Castaño.



También pasea por El Caguán, el secuestro, el Partido de la U, Mockus, el ‘Mono Jojoy’, el papel de Francia, la Operación Jaque desde Bogotá y desde la selva, el Proceso de Paz, el Plebiscito, el Premio Nobel, entre otras vivencias.



Concluye con la opinión de cada uno sobre las próximas elecciones:

- Íngrid Betancourt: “Las elecciones de 2022 van a ser un momento muy importante para Colombia. En las pasadas elecciones el miedo que le teníamos a un extremo nos llevó a quedarnos con el otro. Esa experiencia debe guiarnos para salir de la polarización. Para ello necesitamos que se unan todas las opciones de Centro en torno a una plataforma del mínimo común”.



- Juan Manuel Santos: ”No quisiera discutir nombres porque eso es accidental. Lo que sí puedo decir es que hay un espacio enorme entre los extremos para que alguien asuma las banderas de la moderación, se rodee bien y pueda canalizar ese descontento que estamos viendo hacia soluciones que nos motiven y nos congreguen a todos.



***



Posdata. Dos vidas paralelas. Coincidencias y desacuerdos. Dolores y alegrías. Unidos en sus anhelos de Paz. Gracias por regalarnos esta ‘Conversación pendiente’, tan importante para los colombianos.



¡Un libro imperdible!