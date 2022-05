Lunes treinta

Mayo 30, 2022 - 11:40 p. m.

2022-05-30

Por:

Aura Lucía Mera

Arrecha la joda, como dicen los santandereanos. Su votación estremeció al país como un tsunami. Se daba por descontado que la contienda final sería entre Fico y Petro. Me emocioné con el resultado. Aunque voté a conciencia por Sergio Fajardo, convencida como estoy que hubiera sido la mejor opción para Colombia. No se alinearon los astros.



Sin embargo, confieso que un aire fresco me entra a los pulmones y al corazón. Se acaba de un machetazo o como se quiera llamar a esta polarización exacerbante que nos estaba corroyendo el sistema nervioso y haciendo metástasis en todos los rincones.



Me alegra la finalización de la hegemonía entre ‘los buenos y los malos’.

Así los malos sean mejores que los autodenominados buenos. Me alegra el debilitamiento, por no decir la evaporación del uribismo fundamentalista. El péndulo no falla y tarde o temprano se encarga de balancear los extremos.



Este país quiere un cambio y va a luchar por conseguirlo. Está hastiado de los clanes políticos, de las castas intocables, de las marrullas, de la inequidad, de hacer trizas la paz. Hastiados hasta las cachas. Inequidad. Corrupción. Improvisación. Los mismos con las mismas en contubernio y alcahuetería. Los que se creyeron que podrían seguir ad aeternum. Pues no.



La cereza del postre fue este cuatrienio. Colombia lo recordará como el más proclive, torpe, improvisado, soberbio y vergonzoso. Gracias al señor Duque y su sanedrín. Lograron lo que jamás imaginaron. Una vuelta impensada, que marcara una nueva era.



No conozco al Ingeniero. Ni conozco Santander. Pero tengo amigos y amigas santandereanos que siempre he admirado por frenteros y echados pa’lante. Además, orgullosos de su patria chica, de sus costumbres y tradiciones. Ser santandereano imprime carácter, y lo acabamos de comprobar.



Le deseo suerte al Ingeniero, que logró lo impensable, en el momento más confuso y delicado de nuestra dolorosa historia.



Se acaba de producir un punto de quiebre. Ya no hay marcha atrás. Los caciques de entonces se irán disolviendo como los ectoplasmas, a menos que cambien su manera de pensar y concebir al país y olvidarse que son los gamonales intocables.



Colombia abre los ojos y tiene puesta su mirada en otros horizontes. Ojalá el Ingeniero gane en esta recta final y se asesore bien. El capitán o el piloto no pueden solos. Necesitan tripulación adiestrada y conocedora. Honesta y firme. No más rejoneadores, no más figuritas barbies y engominados llenos de ropa pero vacíos de ideas. No más. La cereza del postre cumplió su misión, y abrió posibilidades que si saben hornear bien sabrán mejor, serán más frescas y sobre todo diferentes.



Me asomo a la terraza. La fría capital amaneció en silencio. No se escucha ruido. Cada uno debe estar rumiando lo sucedido. Es difícil de procesar este giro de timonel. No tengo idea de qué clase de cábalas se estarán moviendo. La bruma se está evaporando. Un sol tímido acaba de salir. Parece que no lloverá.



Me retiraré un tiempo de noticias, chats y murmuraciones. Acabo de incrustarme en la Canción de los Viejos Amantes de Laura Restrepo y en ese “eterno caminar de las mujeres migrantes que siempre se levantan y siguen adelante”. Un libro apasionante y enriquecedor, que me llevará a otros horizontes para seguir constatando que “el mundo es ancho y ajeno” y no se limita jamás. Aire fresco. Aires nuevos. De cada uno de nosotros depende que no se conviertan de nuevo en hollín.