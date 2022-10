Gracias, Paola

Octubre 10, 2022 - 11:40 p. m.

2022-10-10

Por:

Aura Lucía Mera

Paola Guevara, capitana y timonel de esta Feria Internacional del Libro de Cali 2022, que vestirá de luces el Bulevar del Río entre el jueves 13 y el domingo 23 de octubre.



Recuerdo cuando la conocí. Fue en un Hay Festival en Cartagena, como periodista oficial de El País para cubrir información. Tuve un clic con ella desde el primer momento. Además de profesional y con experiencia, es una mujer linda y radiante.



Diego Martínez Lloreda ‘se la robó’ de la fría capital y se la trajo para Cali, donde estuvo vinculada a este periódico durante más de 14 años.

Gran secuestro. Paola, una mujer apasionada de las letras y del oficio, inundó de ideas, temas, novedades a este diario dándole un nuevo aire, fresco e innovador.



Cuando publicó su primer libro Mi padre y otros accidentes, quedé estremecida. Qué valor. Qué honestidad. Qué dolor. Qué ternura.



Reencontrar a su padre tantos años después, enterarse de la verdad por un WhatsApp de la mamá, en plena reunión de la sala de redacción, una mañana cualquiera que le cambió su vida para siempre.



Ese primer encuentro, ese acercamiento lento, pudoroso y esa relación de amor que lograron. Lo releo a veces y me vuelve a punzar el corazón.

“Me mintieron durante 34 años y me puse a ordenar, escribiendo mi árbol familiar”.



Esta Feria Internacional del Libro en Cali será excepcional. Habrá más de seiscientos eventos, el país invitado, Israel, traerá escritores de primer orden.



Además, por primera vez en nuestra historia de Ferias, se dará especial importancia a la neurodiversidad. Autores especializados en temas de hiperactividad, déficit de atención, síndrome de Down, autismo o dislexia.



Un aporte nuevo para cientos de familias que descubrirán nuevas maneras educar, tratar y ayudar a sus hijos que presentan estas condiciones.



Viene el mejor ilustrador del mundo, Gusti Rosemffet, argentino residente en Barcelona, autor de Mallko y papá, donde ilustra su relación de padre con su hijo que sufre el síndrome de Down.



Esta presentación se hará en el Domo de la Biblioteca Departamental. Algo imperdible y excepcional.



Múltiples editoriales, internacionales, nacionales, grandes y pequeñas llegan con sus libros más recientes, ofreciendo a sus visitantes un abanico de letras impresionante, vasto, diverso y enriquecedor.



Como afirma Paola Guevara, escritora, editora, periodista: “Organizar una Feria del Libro es entrar a otro universo”. Y esta Feria abre sus puertas con cinco mil metros para recorrer, escuchar, mirar, conocer y entrar en ese universo sagrado de las letras.



Misterioso, fascinante, cambia-vidas, donde podemos aprender a soñar, a pensar, a reflexionar y a explorar otros mundos, muchas veces descubriendo el propio.



Como dice el Génesis: “Y en el principio fue el verbo”, y este es el verbo escrito, la palabra.



Gracias, Paola. Me imagino tus corre-corres, esa adrenalina y pasión que has puesto. Esas ideas en ebullición. Gracias por este regalo a Cali, la capital de las letras y bienvenidos escritores, periodistas, editores. ¡La fiesta es en el Bulevar!