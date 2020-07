De la mula al camión

Julio 27, 2020 - 11:40 p. m. 2020-07-27 Por: Aura Lucía Mera

El último embeleco es hablar de la vía-autopista que va a remediar todos los males de Colombia. La famosa Valle-Orinoquia, y aunque no tengo ni idea de ingeniería, meto la baza porque me parece en estos momentos una de las ideas más bizantinas que he escuchado. Y si me equivoco, cito a los sabios para que me convenzan. Mientras tanto sigo pensando que es una pérdida de tiempo y de papel periódico.



En mi columna anterior me referí al logro súper humano e impensable de los campesinos que ya están entrando a los supermercados, con sus frutas, con todos los requisitos, gracias al Proyecto Integral de Fruticultura de la Gobernación del Valle iniciado hace tres años por Corpovalle. El proyecto más ambicioso y exitoso en este Departamento, que les está devolviendo la dignidad, la independencia y el profesionalismo a los campesinos de veredas remotas.



Lo que es necesario para el Valle. Y la caridad empieza por casa. No es dirigir las energías a la Orinoquia, dejemos de hacer una vez más de idiotas útiles. Si no han terminado la doble calzada a Buenaventura, si se robaron la Ruta del Sol, si no han terminado un miserable túnel en La Línea, si se caen los puentes de Bogotá a Villavicencio, para nombrar algunas de estas ‘utopías’ irrealizables en este país. Y se me estaba olvidando la carretera al mar, la de Cali al Puerto, que se quedó para siempre como una trocha pavimentada, ad aeternum.



Si queremos que el Valle que tanto queremos o decimos querer, progrese y salga triunfante de estas crisis, hay que aprovechar que dos gobernadoras de racamandaca han respaldado estos proyectos y hay que conectar las vías entre los municipios y sus veredas. Con pocas excepciones son intransitables, peligrosas y en invierno, un desnucadero. Existen algunas pero muy pocas, y la verdad es que esos campesinos y sus familias se la fajan de sol a sombra cultivando sus frutas. Ya están capacitados, compiten en mercado libre, no son víctimas de extorsiones de intermediarios ni sufren las consecuencias de que sus productos queden aplastados en esos viajes de trochas, mulas, camiones sin resortes y baches.



Es prioridad para el Valle abrir los caminos, como en Ecuador. Hasta a la mismísima selva oriental se llega ‘en pavimentado’. Igual que a los mismísimos refugios de los nevados a más de tres mil metros de altura.



Los cañicultores, a través de Asocaña, por decisión propia podrían prestar sus maquinarias cuando no las usen para ampliar esta red de caminos. Muchas empresas privadas con maquinaria pesada también podrían colaborar en este empeño. Dejemos de ser un territorio egoísta y unámonos para hacer de este Departamento que tiene mar, montañas, valle y altiplanos, la mejor despensa de Colombia. No es mucho pedir, es cuestión de unirse y tener visión.



Durante esta pandemia han resultado cosas súper positivas. La importancia vital de los alimentos, la importancia de la agricultura, la importancia de lo básico, todo mucho más esencial que la compra desenfrenada de bienes superfluos. Aquí, en nuestra región, tenemos todo lo necesario.



Los pequeños campesinos no solamente merecen nuestro respeto y gratitud sino nuestro apoyo incondicional. Y esta es la ocasión.



Invito a todos los encuarentenados con carro a conocer estas veredas, a subir a esas montañas de ambas cordilleras, deslumbrarse con esos paisajes, ver la fertilidad de esas tierras y mirar cara a cara esos hombres y mujeres que dedican su vida a sembrar y recolectar, compartir un café con sus familias y sentirnos todos hermanos, para darnos la mano y seguir adelante.



La Orinoquia que la empiecen del Orinoco al Valle. Mientras tanto el Valle amplía sus caminos y dignifica el trabajo de sus fruticultores y campesinos.



***



PD. ¡El silencio no es la opción! Siguen asesinando líderes sociales y jóvenes comprometidos con la paz ante la indiferencia del Estado. ¡No más sangre! ¡El silencio no es opción! ¡Defendamos la paz!