Bueno, no es

el comunismo

Debo repetir que yo soy uno de los colombianos que más miedo ha tenido por el futuro, en el traspiés político que se veía venir el año anterior. Petro y sus amigos crecían en la opinión pública, mientras los candidatos de centro se encogían. No había quien no supiera que el locuaz y elocuente candidato de izquierda había sido guerrillero y se había ejercitado por años en el Congreso con debates serios y demoledores, dadas sus dotes de orador. Esa campaña suya fue larga, dispendiosa, bien elaborada y eficaz. Y a pesar de que el hombre teme al futuro porque no lo conoce, todas las incógnitas del misterio se iban revelando con claridad. Manejaron esos elementos con tenacidad y eficacia. Tal vez Roy Barreras fue el más acertado de los estrategas.



Hoy el gobierno avanza aceleradamente, todavía con la gran influencia de Roy, puesto en un sitio clave. Una reforma tributaria asusta al igual que otra reforma agraria, y otra laboral y otra política y otra en busca de la paz que incluye una especie de legalización de la droga y de perdón a los malos. Además, para no hablar sino de mí mismo, todo aterra por lo desconocido. ¿Estamos acaso en el comienzo de una revolución comunista o siquiera parecida?



En respuesta digamos que hay varios elementos históricos -ya lo son- que dan la esperanza de que eso no ocurra y que continúe el imperio de la Constitución y la ley.



Hace tres días ocurrió algo tranquilizador: mientras un numeroso grupo de indígenas del Cauca y otras regiones han venido utilizando la violencia y el despojo contra gentes cuyos derechos a la tierra son indiscutibles al amparo de la ley, aquellos al lado de otros de ascendencia afro, más otros surgidos a la ventura de los vientos invaden grandes extensiones de la geografía, el gobierno nacional, bajo la dirección de Petro, y contando en una delegación a la vicepresidenta Francia Márquez y a varios ministros claves, es decir del ramo respectivo, han rechazado ese tipo de acciones y han anunciado la actuación de la fuerza pública para desalojarlos de los predios invadidos, al tiempo que refuerzan el ofrecimiento de una reforma agraria conforme a la ley y sin expropiaciones. Es bueno recordar que, desde siempre, la fuerza pública es la única garantía que tiene el estado de derecho de cumplirse.



Es tranquilizante que eso ocurra, porque desde allí podremos analizar lo que serán las acciones futuras de la actual administración pública. Eso, por supuesto, no es comunismo ni abuso del poder sino democracia.

A mi juicio es discutible que se ordene que se pueda sembrar coca y marihuana y no erradicar esos productos. Y también lo es que se llame a negociación a los gestores de la violencia, dentro de una política en busca de la paz total en un país tan violento. Con el crimen común lo único que cabe es la persecución sin tregua. Por tanto, veo difícil de que se logren esos propósitos del gobierno; pero no los repudio y con sinceridad reconozco la buena fe con que obra.



Es aterrador tener que aceptar la incapacidad del Estado para acabar por vía de la fuerza con esas organizaciones armadas y narcotraficantes. Mas es por supuesto algo distinto a los temores anteriores y es preciso reconocer la buena fe.



Ahora, en cuanto a la no votación en contra del abominable dictador Ortega de Nicaragua, comprendo y acepto las razones expuestas en cuanto al propósito de abstenerse de causar más agravios cuando mantenemos una disputa diplomática tan seria como la plataforma continental en San Andrés. Lo demás, lo irá diciendo el tiempo. Pero no se nota la bota comunista, y eso ya es mucho.