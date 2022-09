Septiembre 01, 2022 - 11:35 p. m.

2022-09-01

Por:

Alberto Castro Zawadsky

El discurso de presidente y ministros deja la impresión que han sido sometidos a repetidas dosis de gas hilarante. Y si no es así, nos lo van a tener que formular a todos para poder sintonizar con los conceptos que se lanzan al contaminado aire.



Primera dosis: “Se acabará la era de extracción de gas”.



De los combustibles fósiles, es precisamente el gas natural el que menos contribuye al efecto invernadero. Algunos han sugerido que, en transporte, puede ser incluso menos contaminante que los eléctricos.

Por eso los americanos y europeos vienen migrando a esa fuente de energía. Así que envolverse en la bandera de la Pachamama para prometer que la explotación de gas se debe parar, no solo es absurdo sino que desnuda una ignorancia sublime. Porque en todo caso lo que contribuye al efecto invernadero es consumir el gas.



Si quisiéramos hacer algo por el querido planeta, tendríamos que consumir menos. Pero es que hacemos mucho menos daño consumiendo más, porque entonces vamos a usar menos carbón y menos petróleo, que son mucho más contaminantes. La única e indiscutible contribución que se hace parando la extracción, es a la pobreza. Y el círculo se completa cuando se afirma que en caso necesario, ahí está Venezuela. (Que, como todos saben, está en otro planeta).



Segunda dosis: “Es prioritario aumentar la productividad del campo y convertirnos en un país industrial a donde se llega solo con una reforma agraria”.



Inhalamos y el revoltijo se entiende: al democratizar la tierra, se materializa por decreto el conocimiento, capital, insumos, maquinaria, necesarios para una eficiente producción. Demostrado que funciona, se decreta también la industria. Como el compromiso con la naturaleza es innegociable, la estrategia tiene que ser producir alimentos y fabricar cosas, que representan el 19 % y 31 % respectivamente del daño a la atmósfera. Con esas dos estrategias salvadoras tenemos la mitad de la fórmula para acabar con Pachamama. ¿Entendido?



Tercera dosis: “La economía de libre mercado es la responsable del fin de la humanidad”.



Porque ha llevado la pobreza del 90 % hace 200 años al 10 % hoy. Toda esa gente pretendiendo comer, trabajar, tener vivienda y pasear, es la responsable del desastre, con su desmesurado consumo de energía. Si el comunismo hubiese sido el vencedor de la guerra fría, habríamos conservado la dignidad y la pobreza, con una atmósfera limpia.



Cuarta: “La guerra de Ucrania fue por un tubo de gas”. Cuando todos habíamos entendido que Europa quiso cerrar el tubo como mecanismo de presión dirigido a parar la guerra. Nueva inhalación y logramos confundir la aclaración.



El desastre climático lo enfrentamos con innovación basada en información seria y coherente. Del subdesarrollo salimos con claridad conceptual e ideas. Circulan confusos deseos, cuando lo que requerimos, por ejemplo, es que circule un carrito eléctrico (o a gas) liviano fabricado enteramente en Colombia. Podría contribuir algo a reducir el 16 % del efecto invernadero que representa el transporte y mejorar nuestra balanza comercial, generando miles de empleos. Lástima, el gas hilarante no da para tanto. El óxido nitroso es uno de los gases invernadero y no hay que abusar.