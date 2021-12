Fábula de Navidad

Diciembre 23, 2021 - 11:35 p. m.

2021-12-23

Por:

Alberto Castro Zawadsky

Un parque circular con una fuente iluminada en el centro, rodeado de restaurantes con mesas en la calle, llenas de comensales diversos y multicolores que departen alegremente. Palmas y árboles con adornos y luces navideñas. Familias que han organizado pícnic en las zonas verdes.

Una orquesta con música alegre a un volumen razonable, que permite la conversación y que pone a muchos a bailar en el orden, estilo, combinación y lugar que les parezca. En un andén una abuela da brincos con su nietecita. Detrás de una palma baila suave una pareja de enamorados. Dos viejos abrazados marchan al ritmo de la música. El clima, en pleno diciembre, es una maravilla. Una fresca brisa refresca a todos los que caminan, los que bailan, y le mejora la sonrisa a todos los que disfrutan de un variado menú, que ofrece una amplia gama de restaurantes.



Pasa una pareja gay con ropajes exóticos y divertidos, pasan unos mochileros con cara obviamente extasiada por el ambiente. Pasan familias enteras con la viejita en silla de ruedas. Tres pequeños concentrados en sus velas iluminando su pedazo dé andén. Niños de todas las edades, corriendo y jugando en delicioso desorden. Blancos, negros, amarillos, pelirrojos exóticos, rastas de largos estropajos. Unos elegantes, prístinos que parecen sacados de Downton Abbey, otros en shorts o ropa deportiva, otros llegaron en bicicleta o a pie y lo demuestran. Todos, alegremente tranquilos, disfrutando de un entorno bello y pacífico. Dos parejas de policías que pasean y son parte del festejo. Ni un solo altercado o nota disonante.



¿A qué lugar del mundo hay que viajar para encontrar ese ambiente de paz y armonía? A Cali, parque del Peñón, día de las velitas. ¿Cómo se obra semejante milagro en una ciudad que nos pintan como una de las más peligrosas del mundo?



La estrategia arranca por prohibir los carros en ciertas áreas, sigue con liderazgos locales que permiten crear la magia del ambiente. No deberíamos requerir día de las velitas y parque del Peñón para lograr una transformación tan maravillosa. Cali tiene al menos 30 parques o sectores en todos los barrios en los que se podría repetir la fábula.



¿Todos los fines de semana? ¿Todos los días? Solo se requiere valorar lo que tenemos, creer que es posible, y eliminar los vehículos de sectores designados. ¿Qué los caleños no van a donde no pueden parquear el carro enfrente? En el Peñón había muchos caleños y los carros estaban lejos. Y el ambiente se puede lograr en muchos sitios en los que la gente no tiene carro. Además, si el resabio caleño fuese cierto, hay que decir que no se necesitan. Lo que se logra es tan especial, que no alcanzarían los hoteles, a recibir la avalancha de turistas. El tour de la Salsa y todos los festivales que con tanto éxito se hacen, finos escenarios extraordinarios para complementarse.



¿Qué habrá que hacer para que la dirigencia de Cali lo entienda? ¿Cuándo se darán cuenta que tienen la sucursal del cielo? Tendrían escenarios incomparables. Artistas pintando, cantando, bailando, adornando y ofreciendo sus delicias a una interminable romería de visitantes.



¿Una fábula? Fue realidad y es posible. Hagamos sectores peatonales y ciclovías permanentes. Dos ejes norte-sur y cuatro oriente occidente.

Solo bicicletas y eléctricos de baja velocidad. Todo el esfuerzo para facilitar la movilidad de quienes quieran una ciudad amable, y están dispuestos a cambiar.



​