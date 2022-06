Junio 16, 2022 - 11:40 p. m.

2022-06-16

Por:

Alberto Castro Zawadsky

Si hay una palabra que resuena en las campañas políticas a ambos lados de Los Andes es cambio. Aunque todos la usan, se ha convertido en la bandera principal de quienes hablan de cambio de sistema. ¡Cambio, cambio!, gritan desesperados, sin elaborar mucho qué significa ni dónde lleva el cambio.



Muy pocos de los entusiasmados caen en cuenta que uno puede cambiar, pero para empeorar. Los votantes de Chile y Perú ya están arrepentidos. Han logrado cambiar, sin duda y están mucho peor.



Se logra que la palabrita cale en las mentes insuflando mentiras de un presente desastroso. Todos tienen que creer que estamos tan mal, que el cambio no puede ser sino para mejor, cuando son muchos los ejemplos de electores desinformados que han optado por el cambio que los lleva a perder lo poco bueno que tenían.



La extensa información objetiva que nos demuestra que Colombia está saliendo del tercer mundo, se puede revisar en bit.ly/mentirascolombia . Conocer la realidad es esencial para cualquier decisión importante.



Hemos comprobado que las encuestas si muestran las tendencias en las preferencias y preocupaciones. Una de las recientes muestra que los cuatro jinetes que trasnochan a los colombianos son la corrupción, la economía, el empleo y la inseguridad.



¿Cambiará la corrupción? Sí, no hay duda. En la medida en que el gobierno comience a repartir subsidios y ayudas para asegurarse el respaldo popular, aparecerán los grandes negociados en los será muy difícil encontrar la tajada.



Un puente se hace con coima o sin ella, pero allí queda. Una repartición de mercados o subsidios se diluye en miles. En el país de los honestos, el FBI ha encontrado, que sólo en subsidios de covid, se embolataron 400 billones (US). Un poco más del presupuesto de Colombia.



¿Cambiará la economía? Por supuesto. Con el plan de subir impuestos a las empresas, aumentar el gasto público y emitir moneda, entraremos rapidito en hiperinflación, acabando con ingresos y ahorros de los que algo tienen, con salida neta de capital y talento que lleva al decrecimiento y aumento de la pobreza.



¿Cambiará el desempleo? Sin capital y sin gente y con el desestimulo a la creación de empresas, y la subida súbita del salario mínimo y cambio en las condiciones laborales, entraremos en niveles de desempleo nunca vistos, que solo serán compensados por la emigración masiva. La pregunta es: ¿A dónde se irán los colombianos?, si toda Latinoamérica está en las mismas, la carrera de caravanas al norte la tenemos perdida y Europa está que nos da un portazo. ¿Querían un cambio en el empleo? Ese va a ser el gran cambio.



¿Cambiará la inseguridad? Seguro que sí. Está demostrado que la tolerancia con el crimen organizado lleva a la diseminación de la violencia a toda la sociedad y a la corrupción de principios y valores haciéndola inviable. La historia reciente de Colombia es una de las mejores pruebas, aunque hay muchas regadas por todo el mundo.

Sabemos lo que será la política con las bandas criminales. El gran Capo, que tiene vasta experiencia en temas de ataques, secuestros, matanzas y cárcel, sabrá entender las motivaciones y métodos de los criminales y sabrá negociar. Sin duda cambiará la inseguridad, para hacerla mucho peor.