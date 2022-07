Wall Street cierra en alza pese al temor de recesión luego de contracción del PIB en EE.UU.

La bolsa de Nueva York cerró el jueves al alza, optimista sobre la capacidad de la Reserva Federal (Fed, banco central) de moderar la inflación sin que se produzca una recesión, a pesar de una contracción del PIB por segundo trimestre consecutivo.



Al cierre, el Dow Jones ganó 1,03%, a 32.529,63 puntos; el tecnológico Nasdaq, 1,08%, a 12.162,59 unidades; y el S&P 500, 1,21%, a 4.072,43 puntos.



"Asistimos a una clara transición entre un mercado que reaccionaba siempre de forma negativa a cualquier información a un mercado optimista", resumió Adam Sarhan, de 50 Park Investment.

Las empresas "publican resultados que no son formidables, pero las expectativas son tan malas que la reacción del mercado se ve moderada", indicó el analista a la AFP.



Sin embargo, el producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos volvió a contraerse en el segundo trimestre, aumentando el riesgo de recesión en la mayor economía mundial.



Según cifras publicadas el jueves por el Departamento de Comercio, la contracción del PIB fue del 0,9% en proyección anual, la medida preferida en Estados Unidos, que compara la actividad de un trimestre con el anterior, y luego la proyecta al resto del año.



En el primer trimestre, el PIB se contrajo 1,6%.



Pero el mercado de valores reaccionó con optimismo: "Hay una tendencia a pensar que la recesión será moderada", explicó Jack Albin, de Cresset Management.



"Se diría que la Fed (el banco central estadounidense) podría tener el camino allanado en su combate contra la inflación, sin infligir demasiado dolor a la economía", afirmó Albin.



Adam Sarhan estima que Estados Unidos está "en recesión, pero podría ser muy ligera. Y una recesión ligera es el mejor escenario posible".



Con los datos del jueves vuelve el debate de si Estados Unidos entró o no en recesión, al acumular dos trimestres de contracción del PIB.



Solo un organismo en el país tiene autoridad para determinar oficialmente los periodos de recesión, el National Bureau of Economic Research (NBER, Oficina Nacional de Investigación Económica), pero lo hace con un retraso de varios meses.



"Consideramos una serie de indicadores", explica la entidad en su página web que, de todas formas, señala "la amplitud del declive de la actividad" económica.

Entre los valores del día, Amazon se disparaba en las transacciones fuera de hora, casi 12%, luego de anunciar una facturación de 121.000 millones de dólares en el segundo trimestre, por encima de lo esperado por el mercado.



Apple también subía tras el cierre, a pesar de ganancias en caída de casi 11% con respecto al segundo trimestre de 2021, pero con ventas de iPhone que superaron las expectativas del mercado.



Meta (Facebook) cayó en tanto (-5,22%) tras anunciar una caída de su facturación en el segundo cuarto del año, por primera vez en su historia.



La compañía aérea Spirit (+5,60%), finalmente comprada por Jetblue (-0,36%) por 3.800 millones de dólares, ganó terreno, pero Frontier, que terminó declinando subir la oferta de compra, se disparó 29,59%.