Video: mujer abandonó a su perro ciego en el jardín de una casa y le dejó una carta

Indignación ha causado un video publicado en redes sociales que captó a una mujer abandonando a su perro ciego en el jardín de una casa en Buenos Aires, Argentina, y dejando una carta de presentación de la mascota.



El hecho, ocurrido en el barrio Paternal y captado por cámaras de seguridad del sector, muestra cómo su dueña lo alzó y lo tiró a la zona verde. Luego, sacó una hoja blanca de su bolsillo y la dejó en el buzón de la correspondencia.

“Tengo 14 años. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”, dice la carta escrita a mano.



La persona que encontró a la mascota, de nombre 'Norma', decidió llamar a una compañera del refugio 'Patitas en casa' para que le colaborara con la situación.



“Adriano ya está a resguardo. Ahora nos toca ir a la vete a hacer un control y análisis general para ver cómo se encuentra. Sin embargo, el pobre perro no entiende nada. ¿Qué se sentirá ser abandonado por tu familia de toda la vida?”, expresó el refugio por medio de su cuenta de Instagram.



Ahora, 'Adriano' estará en un hogar de paso, mientras buscan una familia que lo adopte.