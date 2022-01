Una persona muerta y tres más heridas dejó ataque armado en universidad de Alemania

Un hombre armado disparó el lunes durante un curso en un anfiteatro de la más antigua universidad de Alemana en Heildelberg (suroeste), matando a una joven mujer e hiriendo a tres otras personas antes de suicidarse.



"Una joven mujer murió en el hospital a causa de sus heridas por bala", indicaron a la AFP fuentes de seguridad la tarde del lunes.



El ataque ocurrió poco después de mediodía: un hombre penetró con un "arma larga", a un anfiteatro del campus de Neuenheimer Feld donde se daba un curso y disparó, visiblemente sin objetivo, afirmó a la AFP el portavoz de la policía de Mannheim, Stefan Wilhelm.



Cuatro personas fueron impactadas por las balas, entre ellas la joven que murió más tarde en el hospital.

El autor del ataque se dirigió luego hacia el exterior del edificio y "se suicidó", precisó la policía.



Los investigadores suponen que hubo un solo atacante por lo que indicaron que "ya no hay una situación de peligro".



La policía informó que "no tenía conocimiento de ninguna carta de reivindicación", al tiempo que pidió a la población que evitara las especulaciones.



El canciller alemán Olaf Scholz expresó su consternación por el ataque y dijo que sus pensamientos están con las víctimas y sus familiares.



"Me rompe el corazón escuchar estas noticias", dijo Scholz en una rueda de prensa en Berlín

El atacante de la universidad de Heidelberg era un alemán de 18 años

El autor del ataque llevado a cabo este lunes en la universidad de Heidelberg, en el suroeste de Alemania, era un alemán de 18 años estudiante de ciencias indicó el presidente de la policía local.



"Las armas [que llevaba encima el atacante] fueron compradas en el extranjero", añadió Siegfried Kollmar, en tanto el móvil del ataque sigue por determinarse, según la fiscalía.



Con todo, los investigadores dijeron en rueda de prensa que "los primeros indicios" muestran que padecía "una enfermedad psíquica desde hacía tiempo".



El joven, un estudiante de ciencias de esa universidad, se suicidó después del asalto, perpetrado a media mañana.



El individuo "abrió fuego en torno a él", según un portavoz de la policía local, durante una clase que se estaba impartiendo en esa universidad, la más antigua de Mannheim.



Los investigadores encontraron en su mochila "más de un centenar de municiones" aunque el autor del tiroteo no tuviera ningún permiso de armas en su posesión, explicó Kollmar, que subrayó que el joven actuó solo y que no estaba fichado por la policía

Una universidad muy connotada

La Universidad de Heidelberg envió un correo electrónico a sus estudiantes pidiéndoles que no acudieran al campus del barrio de Neuenheimer Feld, informó la emisora pública Südwestrundfunk (SWR).



El tiroteo generó una gran operación policial y las autoridades llamaron a la población a despejar el área para permitir el trabajo de los rescatistas y los servicios de emergencia.



Este campus, situado en la orilla norte del río Neckar, alberga facultades de ciencias naturales, departamentos del hospital universitario y el jardín botánico.



Esta universidad, fundada en 1386, es la más antigua de Alemania y es una escuela estatal, con una amplia gama de estudios, desde humanidades hasta medicina. Está situada en Baden-Württemberg (suroeste), entre Stuttgart y Frankfurt.



El lema de la universidad es "Semper apertus" ("Siempre abierta") y la institución se compromete a trabajar con un espíritu de apertura y tolerancia.



Después de varios semestres de enseñanza a distancia debido a la pandemia, las clases se reanudaron en octubre, dijo a la AFP un investigador que trabaja en la universidad.



El académico señaló que se realizaban controles a la entrada de la institución, incluido el pasaporte sanitario.

Legislación de armas en Alemania

La legislación alemana sobre la posesión de armas de fuego se hizo más estricta tras dos ataques contra escuelas en la ciudad de Erfurt (este), en abril de 2002, y en la localidad de Winnenden (suroeste) en marzo de 2009.



Las armas utilizadas en ambos casos habían sido declaradas previamente.



El país cuenta ahora con una de las legislaciones más estrictas de Europa, que exige que los menores de 25 años se sometan a un examen psiquiátrico antes de solicitar un permiso de armas.



En 2016, nueve personas fueron asesinadas por David Ali Sonboly que abrió fuego en un centro comercial de Múnich. Otras 35 personas resultaron heridas en ese ataque, que comenzó en un McDonald's y terminó cuando el pistolero usó su pistola Glock de 9 mm para suicidarse.



El atentado de Múnich desató un intenso debate en el país sobre la conveniencia de volver a endurecer la legislación sobre armas