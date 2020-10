Trump vuelve al Salón Oval a seis día de dar positivo para covid-19

Andrés Camilo Osorio

Haciendo caso omiso de las advertencias sobre los riesgos de contagio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue a trabajar al Salón Oval este miércoles, seis días después de dar positivo al covid-19.



El comportamiento del mandatario, criticado desde hace meses por su gestión de la pandemia, es escudriñado con especial atención cuando aumentan los casos de coronavirus entre empleados, asesores y periodistas en la Casa Blanca.



Según un alto funcionario estadounidense, Trump estuvo con un número "extremadamente limitado" de asesores en el famoso despacho. Y entró por la puerta que da a los jardines, para no atravesar los pasillos del Ala Oeste, la zona de oficinas presidenciales de la mansión.



"Me acaban de informar sobre el huracán Delta", tuiteó Trump, ansioso por mostrarle al país su dedicación al cargo, a 27 días de unas elecciones que prometen ser muy difíciles para él frente al demócrata Joe Biden, líder en las encuestas.

Trump ya provocó una controversia al regresar a la Casa Blanca el lunes por la noche tras pasar tres días en un hospital en las afueras de Washington.



Lea aquí: Incertidumbre en la Casa Blanca por movimientos de Trump tras ser dado de alta



En una puesta en escena triunfal transmitida en vivo por televisión, se bajó del helicóptero Marine One y subió las escaleras hacia el balcón de su residencia. Allí, se quitó la máscara y saludó con los pulgares hacia arriba, en un extraño gesto desafiante.



"No le tengan miedo al covid", había tuiteado unas horas antes desde el hospital, provocando consternación en la comunidad médica.



Estados Unidos acaba de cruzar la barrera de los 210.000 muertos por el nuevo coronavirus, que dejó un promedio de 700 fallecidos diarios la semana pasada en este país.

"¡Me siento estupendo!"

Por ahora, y a estar por lo que dice el médico de la Casa Blanca, el estado de salud de Trump es cada día un poco más tranquilizador.



"No ha tenido fiebre durante más de cuatro días y no ha tenido síntomas durante más de 24 horas", dijo en un breve informe el doctor Sean Conley.



Sin embargo, el reporte comenzaba con una fórmula inusual, reforzando aún más las preguntas sobre la comunicación de este tema por parte del equipo médico: "El presidente esta mañana dice '¡Me siento estupendo!'".



El doctor Conley dijo que los últimos análisis de muestras tomadas el lunes revelaron rastros de anticuerpos contra covid-19 que eran indetectables el jueves por la noche, cuando la prueba diagnóstica dio positivo.



Para el virólogo Florian Krammer, de la Escuela de Medicina Icahn en Nueva York, estos resultados no son necesariamente muy significativos en este momento.



"Es muy posible que la mayoría de los anticuerpos detectados provengan de la transfusión", dijo a la AFP.



Trump fue tratado con una terapia experimental contra la covid-19: anticuerpos sintéticos desarrollados por el laboratorio Regeneron.



Inyectados en el cuerpo de un paciente, esos anticuerpos sintéticos pueden fundirse en el virus para neutralizarlo, como se supone que debe hacer el sistema inmunológico.



Para el biólogo Michael Buchmeier, profesor de la Universidad de California, la presencia de estos anticuerpos en esta etapa también podría significar que la infección "ha estado presente en el paciente por más tiempo del anunciado".

La Casa Blanca dice que Trump dio positivo al covid-19 el jueves 1 de octubre. Pero sigue negándose a decir cuándo fue la última prueba anterior.