Incertidumbre en la Casa Blanca por movimientos de Trump tras ser dado de alta

Erika Mantilla

El presidente Donald Trump no entró en la Despacho Oval el martes después de ser dado de alta del hospital donde se trataba por covid-19, aseguró un portavoz de la Casa Blanca, contradiciendo a un consejero del mandatario estadounidense.



El comportamiento de Trump está siendo analizado con especial atención, ya que una gran cantidad de personas que trabajan en la Casa Blanca, incluidos periodistas, han dado positivo por coronavirus.



"El presidente quería estar en el Despacho Oval ayer (martes), pero no fue y trabajó desde la residencia", tuiteó Ben Williamson, portavoz del presidente.



Unos minutos antes, su asesor económico, Larry Kudlow, había dicho en el canal CNBC que Trump había "aparecido ayer (martes) en el Despacho Oval tomando las máximas precauciones respecto al covid-19".



La Casa Blanca informó que prepara un operativo para permitir que el presidente regrese a su despacho en los próximos días.



Poco antes de su salida el lunes del hospital militar Walter Reed, los médicos de Trump recalcaron que "todavía no estaba completamente fuera de peligro".



