Trump precisa que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida del poder

Juan Felipe Delgado Rodriguez

"Sólo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una salida pacífica del poder", dijo Trump en su cuenta de Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, precisó este lunes que solo se reuniría con el mandatario venezolano Nicolás Maduro para discutir su salida del poder, después de sus declaraciones en una entrevista en la que se mostró proclive a un encuentro.



"Sólo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una salida pacífica del poder", dijo Trump en su cuenta de Twitter, para acotar que siempre se posicionará "contra el socialismo" y a favor de la libertad del pueblo de Venezuela.



Según los extractos de una entrevista con el portal Axios publicados en la noche del domingo, Trump afirmó que no se opone a un encuentro con Maduro.



"Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones. Pero hasta ahora, las he rechazado", indicó.

Puede leer: OMS alerta que la pandemia de covid-19 sigue "acelerándose" en el mundo

Estas declaraciones suponen un giro de 180 grados en su política de "máxima presión" hacia Venezuela y proyectaron dudas sobre el respaldo de Trump hacia el líder del Parlamento Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por un grupo de más de medio centenar de países liderado por Washington.



Durante la entrevista Trump mostró sus reservas hacia Guaidó y su desempeño e "indicó que no tiene mucha confianza" en él.



A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, el candidato de los demócratas, Joe Biden, criticó a Trump por su postura frente a Venezuela y lo acusó de admirar a "matones y a dictadores como Maduro".



"Como presidente yo voy a estar del lado del pueblo de Venezuela y de la democracia", afirmó Biden en su cuenta de Twitter en un comentario de la entrevista de Axios.