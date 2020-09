Trump, a la defensiva luego de revelación sobre sus impuestos antes de debate con Biden

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, batalló este lunes contra la revelación del diario The New York Times sobre su situación fiscal en la víspera del primer debate de la campaña presidencial con su rival demócrata, Joe Biden, en el que el mandatario debe imponerse si quiere recuperar terreno en las encuestas.



La exclusiva del diario, que reveló que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos en 2016 y 2017, y nada en 10 de los 15 años anteriores, fue un golpe a la yugular a su imagen de millonario cuando faltan 36 días para las elecciones.



El mandatario se había negado a hacer pública la información sobre sus impuestos, en contra de la tradición de todos sus predecesores desde la década de 1970.



Además de los cuestionamientos sobre la fiscalidad de sus empresas, el artículo destacó que los negocios del mandatario tienen deudas abultadas, lo que lastra la imagen de Trump como un hombre de negocios exitoso.



Este artículo toca una fibra sensible para Trump, poniendo en duda su "instinto" para los negocios, algo de lo cual se vanagloria en su campaña.

"Sus finanzas están bajo presión, con pérdidas operacionales y cientos de millones de dólares en deudas que deben pagarse y por las cuales él es el garante personal", indicó The New York Times.



En Twitter Trump denunció la publicación como "falsa" con afirmaciones "totalmente inventadas". Además afirmó que tiene pocas deudas en relación al valor de los activos que posee y reiteró su negativa a publicar las cifras.

Biden conserva ventaja en las encuestas



Su hijo Donald Jr. afirmó este lunes en la cadena conservadora Fox News que su padre pagó decenas de millones de dólares en impuestos locales, si bien el artículo se centró en las tasas federales.



Aunque el impacto en los votantes es incierto, el artículo del Times ofrece mucha munición a Biden, que ya llega al debate del martes en Cleveland con una constante ventaja en la intención de voto de cara a las elecciones del 3 de noviembre.



Según la última encuesta de Washington Post-ABC, el exvicepresidente de Barack Obama, cuenta con una ventaja de diez puntos a nivel nacional (53% contra 43%), un porcentaje que se ha mantenido sin cambios desde agosto, antes de las convenciones de los partidos.



En los estados claves para llegar a la Casa Blanca, la ventaja es menor, pero el abanderado demócrata está bien posicionado, especialmente en Wisconsin, donde Trump se impuso en 2016.



Si Trump pierde el 3 de noviembre se convertiría en el primer presidente en ejercer un sólo mandato en Estados Unidos desde el republicano George H. W. Bush, que perdió frente a Bill Clinton en 1992.



Asediado por la crisis sanitaria y las consecuencias económicas de la pandemia de covid-19, el mandatario ha mantenido recientemente un perfil bajo sobre el tema, incluso después de que se confirmaran más de 200.000 muertes en Estados Unidos, el país más enlutado por la enfermedad.



Pero el lunes intentó respaldar su postura de que su gobierno ha respondido eficazmente a la pandemia, al anunciar la distribución en Estados Unidos de 150 millones de pruebas rápidas que pueden ofrecer resultados en 15 minutos.

Una prueba antidopaje



El presidente centra su mensaje en las críticas a su oponente, sin escatimar en insultos.



Durante el fin de semana ironizó con frecuencia sobre el estado físico y mental de Biden y pidió un control antidopaje.



El demócrata se negó y este lunes su equipo respondió con ironía a la propuesta.



"Si el presidente cree que la mejor forma de probar que tiene razón es mediante orina, lo dejamos", afirmó la directora de campaña de Biden, Kate Bedingfield.



Esta estrategia no tiene nada nuevo. Hace cuatro años Trump hizo la misma petición antes del debate con Hillary Clinton.



En este contexto el moderador del debate, el periodista de la cadena conservadora Fox News Chris Wallace, espera dejar que los candidatos debatan entre ellos sobre las preguntas claves durante 90 minutos y afirmó que espera ser lo más "invisible posible".