Suben a 24 los muertos en edificio que colapsó cerca de Miami; 124 siguen desaparecidos

Álvaro José Carvajal Vidarte

A 24 subió este sábado la cifra de víctimas fatales por el colapso parcial del edificio Champlain Towers South, ubicado en la localidad de Surfside, al norte de Miami Beach.



"Durante la noche nuestros equipos recuperaron a dos víctimas más, el número de víctimas confirmadas es ahora de 24, con 188 personas halladas vivas y 124 desaparecidas", indicó la alcaldesa del condado de Miami Dade, Daniella Levine Cava.



La parte del edificio aún en pie será demolida antes de lo previsto, pues las autoridades temen que se terrmine de caer con la llegada de la tormenta Elsa, que ahora azota al Caribe como huracán de categoría 1, amenazando la seguridad de los rescatistas.



"Estamos haciendo todo lo posible para avanzar con la demolición tan pronto como tengamos una ruta final para hacerlo, y ahora mismo recibimos la noticia de que el Gobernador del estado ya firmó el contrato y ellos van a seguir adelante con la demolición", indicó la alcaldesa.

Puede leer: Ola de calor genera gigantescos incendios forestales al oeste de Canadá y California



Poco antes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, había dicho que el edificio debía ser demolido antes de la llegada del huracán Elsa, que se espere afecte a Florida en la noche del lunes al martes.



"Destruir este edificio es seguro, dado que se avecina una tormenta y de todas formas íbamos a tener que hacerlo", indicó DeSantis.



La demolición "solamente llevará a una mínima interrupción" de las tareas de búsqueda de supervivientes, aseguró el gobernador republicano.



La alcaldesa Levine Cava agregó que también se han hecho tres búsquedas para hallar a las mascotas que quedaron en el edificio, pero no se encontró nada.



"Finalmente, ellos hicieron una búsqueda de cámara para verificar. Yo he dado el nombre de las mascotas que me han mencionado y la compañía que está haciendo la demolición también está revisando a ver si puede salvar, si les encuentran, aunque no pueden entrar físicamente más allá del primer piso. Es demasiado peligroso", apuntó, y pidió a la comunidad que continúen con la oraciones por las familias.