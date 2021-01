Segunda dosis de vacuna de Moderna podría aplicarse a las seis semanas: OMS

angela marcela alvarez

La segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 de Moderna puede ser administrada hasta seis semanas después de la primera en circunstancias excepcionales, indicó este martes el grupo de expertos en vacunación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE), que se reunió el 21 de enero, afirmó además que no recomendaba que los viajeros internacionales tengan prioridad para ser vacunados.



La reunión del SAGE estuvo centrada en particular en la vacuna desarrollada por Moderna, ya autorizada por los servicios de regulación sanitaria de varios países.



La OMS, en cambio, no brindó aún su homologación de emergencia a esta vacuna. Se espera que termine de evaluarla a fines de febrero.



"Estamos trabajando con Moderna para avanzar lo más rápidamente posible", dijo la responsable de vacunas de la OMS, Kate O'Brien, en una conferencia de prensa en la que se anunciaron las recomendaciones de la reunión.



A la espera de ellos, los expertos de la agencia de la ONU recomendaron este martes la administración de dos dosis de la vacuna Moderna con un intervalo de 28 días, pero indicaron que la segunda inyección puede "ser postergada hasta 42 días" en caso de circunstancias excepcionales, vinculadas a una fuerte presencia de la enfermedad en un país y una escasez de vacunas.



No recomiendan en cambio reducir la dosis a la mitad.



De manera más general, el grupo de expertos no preconiza que la vacuna sea utilizada en las mujeres embarazadas.



Indicaron además que se pueden hacer excepciones si las ventajas de la vacunación son mayores que los riesgos de la propia vacuna, por ejemplo para las personas que sufren de otras enfermedades o para el personal sanitario con riesgo elevado de contagio.



Los expertos de la OMS recomiendan también que las mujeres que amamantan y forman parte del personal sanitario se vacunen.



Por otra parte, aseguran que los datos actuales muestran que una reinfección en los seis meses siguientes a un primer contagio es "rara" y recomiendan a las personas que dieron positivo a un test PCR durante ese periodo postergar la vacunación hasta el final del semestre.



En cuanto a los viajes internacionales, reiteraron que "en el periodo actual donde la oferta de vacunas es muy limitada, la vacunación preferencial de los viajeros internacionales iría en contra del principio de equidad", afirmó en sus recomendaciones.



"Por esta razón y a raíz de la ausencia de pruebas en cuanto a que la vacuna reduzca el riesgo de transmisión, la OMS no recomienda la vacunación contra el covid-19 de los viajeros", agregó.



Y "creemos que, a menos que el viaje sea imprescindible, la gente debería intentar quedarse en casa", insistió por su parte Alejandro Cravioto, que preside el SAGE.