"Rusia sigue realizando sus exportaciones energéticas a pesar de las sanciones": Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este jueves que su país mantiene todas sus entregas de hidrocarburos, a pesar del conflicto en Ucrania y de las sanciones occidentales, y afirmó que Rusia no es responsable de la subida de los precios en el mundo.



"Estamos cumpliendo todas nuestras obligaciones en materia de suministro de energía", subrayó Putin en una reunión del gobierno.



El dignatario ruso insistió en que "todos los volúmenes" se estaban entregando a Europa y a otros lugares y que "el sistema de transporte de gas de Ucrania está lleno al 100%", constituyendo esta red de gasoductos una de las arterias clave del gas para abastecer al continente europeo, del que el 30% proviene de Rusia.



Según Putin, el aumento del coste del petróleo y el gas en los mercados mundiales no tiene nada que ver con Rusia, ya que los precios alcanzaron niveles récord desde que las tropas rusas invadieron Ucrania.



"Los precios están subiendo allí, pero no es culpa nuestra, es el resultado de sus propios errores de cálculo, no nos pueden culpar", indicó el presidente ruso.