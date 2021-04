Pruebas en el juicio por crimen de George Floyd son abrumadoras, afirma el presidente Biden

angela marcela alvarez

Joe Bien, presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las pruebas en el juicio sobre la responsabilidad de un expolicía blanco en la muerte del afroestadounidense George Floyd eran "abrumadoras".



"Rezo para que el veredicto sea correcto. En mi opinión, es abrumador. No diría esto si el jurado no se hubiera retirado a deliberar", afirmó desde la Oficina Oval este martes.



"Conocí a la familia de George (...). Es una buena familia", agregó, evocando "la angustia" que sufren sus allegados, a la espera de la decisión del jurado.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, había informado poco antes en Twitter que Biden habló el lunes con los familiares de Floyd.



"El presidente Biden habló ayer (lunes) con la familia de George Floyd para oír las novedades sobre él y asegurarles que estaba orando por ellos", dijo Psaki.



El jurado se retiró el lunes para deliberar sobre la responsabilidad de Derek Chauvin, un ex policía blanco de 45 años enjuiciado por asesinato, homicidio involuntario y violencia intencional que resultó en la muerte de Floyd, a quien había arrestado apoyado por otros agentes por un delito menor.



Durante más de nueve minutos, Chauvin mantuvo su rodilla presionando en el cuello del hombre de 46 años, que estaba acostado boca abajo con las manos esposadas a la espalda.



Su agonía, filmada en vivo por los transeúntes, generó conmoción internacional y provocó manifestaciones de proporciones históricas contra el racismo y la violencia policial tanto en Estados Unidos como en varios países del mundo.



Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis.



El juicio se lleva a cabo en medio de altas tensiones y protestas diarias de personas y organizaciones civiles tras la reciente muerte de otro joven negro en las afueras de Minneapolis.