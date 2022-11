Por primera vez, representantes de comunidades colombianas llegan a la Cumbre Mundial del Cambio Climático

Una delegación bastante diversa de las distintas comunidades en Colombia estarán este domingo 6 de noviembre en la vigésima séptima versión de la cumbre mundial de cambio climático Conferencia de las Partes ,COP, que se realiza en la ciudad de Sharm El-Sheikh, Egipto.



Por primera vez, la delegación colombiana estará conformada por distintos representantes de diversas comunidades, alrededor de 30 ciudadanos están acreditados para el COP27 que incluyen a los jóvenes (57 %), indígenas (27 %), campesinos, afrocolombianos, raizales y palenqueros (14 %) y líderes sociales (2 %).



Ellos fueron elegidos de manera concertada por asociaciones y pueblos, que llevarán sus propuestas para mitigar y prevenir el cambio climático y así poder ser escuchadas por los líderes mundiales, algo que nunca había sucedido en un escenario mundial.



“Estos espacios deben servir para aumentar la capacidad política de los países y, por eso también llevará a la cumbre una propuesta para movilizar la acción, haciendo énfasis en la protección y preservación de la selva amazónica y otros ecosistemas estratégicos”, aseguró la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien participará en la cumbre.



Uno de los acreditados al COP27 es José Luis Rengifo Balanta, delegado de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, quien expresó su mensaje de reconocimiento a los pueblos negros.



“El Estado colombiano acertó al llevar, por primera vez, a los pueblos étnicos a esta cumbre mundial. El mensaje que yo llevaré a los diferentes escenarios tiene que ver con el reconocimiento de nosotros como pueblos negros en América Latina y el Caribe. Esta es una apertura que beneficiará a las comunidades, pero también a los bosques y a los recursos naturales”, expresó.



Por su parte, Ingrid Tatiana Fernández Cuy, representante de los jóvenes, expresó su felicidad por la invitación a participar en el evento. “Es un ejercicio de justicia histórica y un reconocimiento importante a quienes no hemos sido tenidos en cuenta. Me hace feliz poder participar en la COP27, porque es un logro de voluntades que se relaciona con lo que esperamos que suceda en estos cuatro años de gobierno”, explicó.



De igual manera, en la COP27, Colombia también participará en la revisión de los compromisos que sobre financiación han asumido los países desarrollados frente a los que están en desarrollo. A la vez, aportará a las discusiones de cómo conjuntamente se puede cumplir con los objetivos de largo plazo dispuestos en el Acuerdo de París, como, por ejemplo, que el planeta no supere los 1,5 grados centígrados.

¿Qué es la COP27?

La COP27 es liderada por la Organización de las Naciones Unidas ,ONU, con el apoyo de la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el país sede, en este caso es Egipto.



En este espacio se trabajará en función de los resultados obtenidos en la COP26, que en 2021 se hizo en Glasgow ,Escocia, con el fin de articular estrategias para enfrentar la emergencia climática y hacerles seguimiento a los países frente a la reducción de los gases de efecto invernadero, el aumento de la resiliencia y la adaptación y la mitigación a las consecuencias del cambio climático.