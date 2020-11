Erika Mantilla

Pfizer busca aprobación rápida de su vacuna contra el covid-19, mientras contagios no cesan

El gigante estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech buscarán aprobación para lanzar tempranamente su vacuna contra el covid-19, según el anuncio que hicieron voceros este viernes, cuando los contagios aumentan en todo el mundo provocando nuevas restricciones en Estados Unidos y otros países.



De la misma forma crece la esperanza en los científicos para detener la pandemia del coronavirus, cuya segunda ola de contagios ya ha ocasionado cierres y restricciones.



La alianza Pfizer/BioNTech confirmó que presentará una solicitud para que se autorice la comercialización de su vacuna contra el covid-19 ante la estadounidense Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).



"Nuestro trabajo para ofrecer una vacuna segura y eficaz nunca ha sido más urgente", dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. "La solicitud en Estados Unidos representa un paso crucial en nuestro camino para ofrecer una vacuna contra el covid-19 al mundo".

Lea además: En China, cerca de un millón de personas han recibido vacunas experimentales contra covid

El director científico de la operación estadounidense para desarrollar una vacuna dijo que la luz verde definitiva probablemente llegaría en diciembre.



En tanto, América Latina y el Caribe sigue siendo la región con más muertos en el mundo, con más de 430.000. Y es la segunda región con más casos (12,2 millones), después de Europa que suma 15,8 millones de contagios.



El jueves, México superó las 100.000 muertes por covid-19 en medio de un alza de los contagios, aunque las autoridades aseguran que las muertes tienden a bajar y se deben principalmente a la preexistencia de "enfermedades crónicas".



El país, de 129 millones de habitantes, está "en un punto en el que no vemos una fase descendente clara, no sabemos hacia dónde va" el virus, según dijo Malaquías López, epidemiólogo y exfuncionario de la secretaría de Salud.

Sin una solución rápida



BioNTech/Pfizer y la firma Moderna lideran la carrera mundial por encontrar una vacuna.



La presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque también podría aprobar ambas vacunas antes de fin de año.



El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el viernes que esperan que "una parte sustancial" de la población de más de 47 millones de personas esté vacunada para mediados de 2021.



Pero no se avecina un alivio inmediato y la nueva ola de la pandemia está afectando a muchas regiones con más fuerza que la primera desde que surgió el virus en la ciudad china de Wuhan a fines del año pasado.



Las muertes a nivel mundial se acercan a los 1,4 millones y el total de infecciones a 57 millones, aunque las cifras reales son desconocidas ya que los países tienen distintos métodos y muchos casos no son detectados.



Los contagios en India superaron los nueve millones, y el país es ahora el segundo más afectado del mundo después de Estados Unidos. Algunos de sus cementerios se han quedado sin capacidad desde que se levantaron las restricciones para salvar la economía después de la perdida de millones de trabajos.



"Inicialmente, cuando estalló el virus, pensé que enterraría a 100-200 personas (...) pero la situación actual está más allá de mis pensamientos más salvajes", dijo Mohammed Shamim, sepulturero en Nueva Delhi.

Escuelas cerradas en Nueva York



En Estados Unidos, donde se han reportado 251.000 muertes, solo 2.200 el jueves, la situación ha alarmado a las autoridades lo suficiente para solicitar que las personas se queden en casa durante los días festivos de Acción de Gracias, fecha en la que los estadounidenses generalmente viajan para estar con sus familias.



No todos están contentos con las nuevas medidas.



Más de 13.000 personas han firmado una petición en línea para mantener las escuelas de Nueva York abiertas, luego de que la ciudad ordenara el cierre de los colegios para sus 1,1 millones de estudiantes. Sin embargo, los bares y gimnasios permanecen en funcionamiento.



"Los gimnasios permanecen abiertos. Los salones de belleza y las peluquerías permanecen abiertos. Sólo las escuelas están amenazadas con el cierre. Esto no tiene sentido", dice la petición.



En California, cerca del 94% de la población estará bajo toque de queda nocturno durante un mes desde el sábado. La medida prohíbe todos los trayectos "no esenciales" entre las 22H00 y las 05H00 en los condados más afectados por el virus.



La medida es similar a la que comenzará a imponer Estambul para sus 15 millones de residentes los fines de semana a partir del viernes por la noche.



En tanto, las autoridades de salud en Francia aseguraron que las tres semanas de cierres y confinamientos parecen haber ayudado al país a pasar lo peor del más reciente brote.



"Aunque los indicadores aún se encuentran en niveles altos, sugieren que el pico de la segunda ola ha quedado atrás", dijo la agencia de salud del país.



