Cerca de un millón de personas ya fueron inoculadas de "urgencia" con dos vacunas experimentales contra el covid-19 de la firma china Sinopharm, indicó la compañía farmacéutica sin brindar datos clínicos sobre su eficacia.



China autorizó en el pasado verano boreal las inoculaciones de estas vacunas aún no homologadas para los casos considerados urgentes, como empleados y estudiantes que viajan al extranjero o trabajadores muy expuestos, como el personal médico.



"Nuestras vacunas fueron inoculadas a cerca de un millón de personas y no tuvimos comentarios de reacciones no deseadas graves", indicó Liu Jingzhen, el presidente de Sinopharm, en el portal internet del grupo.

Según la compañía, ninguna de las personas inoculadas con sus vacunas se contagió de covid-19 a pesar de que viajaron a "más de 150 países".



China, donde el nuevo coronavirus fue descubierto por primera vez a fines de 2019, cuenta actualmente con cuatro vacunas en fase 3 de ensayos, la última etapa antes de una posible homologación.



Como los enfermos de covid-19 son muy pocos en el país asiático, que controló el brote de la enfermedad en la pasada primavera boreal, las pruebas se llevan a bajo en el extranjero.



Los ensayos clínicos de fase 3 de Sinopharm, que tiene dos vacunas en esa etapa, se realizan en una decena de países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Perú, Egipto y Jordania.