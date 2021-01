Perú confirma primer caso de cepa británica de covid-19

angela marcela alvarez

Perú reportó este viernes el primer caso de la nueva cepa británica del coronavirus en una mujer peruana que asistió durante las fiestas de navidad a una reunión social, donde no se descarta que podría haber más contagiados con la misma variante.



El caso confirmado corresponde "a una ciudadana peruana, con residencia en Perú, que ha estado en días previos a la navidad en una reunión familiar", dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, durante una conferencia de prensa convocada de urgencia.



"Se estudia a todos los presentes (en la reunión), estamos teniendo algunos casos positivos", agregó sin precisar nacionalidades ni número de personas afectadas.



"Se trata de la variante europea no la de Sudáfrica", aclaró Mazzetti en alusión a la nueva cepa británica del coronavirus.



El caso reportado habría ocurrido en Lima, según la agencia estatal Andina.



"La variante británica (...) incrementa el contagio en un 70%. Si antes una persona contagiaba a dos, ahora va a contagiar a seis o siete”, acotó el viceministro de Salud, Luis Suárez.



Perú sufre en estos días una segunda ola de la pandemia con un lento pero sostenido incremento de muertes y nuevos contagios. En vísperas de Navidad superó el millón de casos y los 38.000 decesos.



El país sudamericano había suspendido desde el 21 de diciembre, y hasta el 21 de enero, los vuelos provenientes de Europa para evitar la propagación del virus.



Además de la restricción de vuelos, el gobierno ha prohibido el ingreso de extranjeros no residentes en el país que hayan estado en Reino Unido tras la aparición de esa variante del coronavirus.



La capital peruana, que cobija a unas 10 millones de personas, de los cuales al menos dos millones viven en condiciones precarias, es uno de los principales focos de propagación del virus.



Perú anunció esta semana la compra de 52 millones de vacunas contra el covid-19 a la farmacéutica china Sinopharm (38 millones) y la británica AstraZeneca (14 millones).



Un primer lote de un millón de vacunas de Sinopharm debe llegar antes de fines de enero y se aplicará a personal médico.

