Álvaro José Carvajal Vidarte

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, protagonizaron un cruce de versiones este viernes por cuenta de unas declaraciones de la mandataria de la capital de la República sobre el cronograma de vacunación.



López habló con medios en la mañana de este viernes a propósito de las nuevas medidas restrictivas que empezaron a regir en la ciudad.



En medio de la entrevista, la burgomaestre fue indagada sobre cómo sería el plan de vacunación en Bogotá, a lo que ella respondió que ha habido incumplimiento de la Administración nacional.



"Desafortunadamente el Gobierno Nacional no ha cumplido con las vacunas, porque no ha podido traerlas todavía. Nos habían dicho que a mediados de enero íbamos a empezar la vacunación; anoche (jueves) que a mediados de febrero", dijo López.



"Bogotá tiene lista la logística, pero el Gobierno Nacional no nos ha entregado las vacunas, ni siquiera nos ha confirmado ni la fecha ni la cantidad de vacunas que van a llegar", aseveró la alcaldesa.



Finalmente añadió que aunque le han propuesto al Gobierno que la capital compre sus biológicos, este "prohibió que cualquier otro pueda comprar vacunas. Solo el Gobierno Nacional va a comprar y solo ellos van a distribuir".

Al respecto, el ministro de Salud se pronunció a través de su cuenta de Twitter con notoria molestia por las palabras de López.



"Alcaldesa deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogotá. El Ministerio no ha hecho más que apoyarla", dijo el funcionario en su mensaje.



Y añadió que la cartera "nunca" se ha comprometido en fechas de vacuna ni tampoco ha descartado la opción de compra. "Enfoquémonos en sacar a la ciudad de la crisis", concluyó.



Alcaldesa deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogota.@MinSaludCol no ha hecho más que apoyarla,nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra.Enfoquémonos en sacar a la ciudad de la crisis. @infopresidenciahttps://t.co/A5l0YkaPte — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) January 8, 2021

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, ya había respondido a Claudia López poco antes que lo hiciera el ministro.



"Alcaldesa, seguramente por sus vacaciones no leyó el plan de vacunación contra el covid que todo el país conoció. El Gobierno Nacional tiene un Plan serio, el cronograma inicia su ejecución en febrero. Seguiremos trabajando, acá se lo dejo https://minsalud.gov.co/sites/rid/List", escribió Molano en su cuenta de Twitter.

Alcaldesa @ClaudiaLopez seguramente por sus vacaciones no leyó el Plan de Vacunación contra el Covid que todo el país conoció. El Gobierno Nacional tiene un Plan serio, el cronograma inicia su ejecución en febrero. Seguiremos trabajando, acá se lo dejo https://t.co/9sw6hVrZEVhttps://t.co/NDLDpjBzaS — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) January 8, 2021

La alcaldesa de Bogotá y las autoridades sanitarias han tenido en las últimas horas varios desencuentros.



La mandataria ha indicado que una de las razones que llevó al exponencial aumento de casos en Bogotá durante diciembre es la posibilidad de la presencia de la variante británica del coronavirus.



"No lo podemos confirmar ni descartar. Los países que han podido confirmar una nueva cepa, como Inglaterra, hacen 150 mil pruebas genómicas. En Colombia se hacen 218. Es decir que nos vamos a demorar mucho en confirmarla", dijo este viernes en Caracol Noticias.



Y añadió, "pero una de las evidencias que puede haber una nueva cepa es que en los países en los que se confirmó que hay una nueva cepa, como Inglaterra, la carga viral se disparó y eso disparó la transmisibilidad. Esto es lo que estamos viendo en Bogotá".



Sin embargo, desde el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud han descartado esa hipótesis.



"No se puede atribuir la aceleración observada en la transmisión de esta nueva cepa cuando tuvimos un incremento de los contactos para fin de año, así como de aglomeraciones, fiestas y relajamiento de las medidas de autocuidado", aseveró este jueves Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social.