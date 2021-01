Restricciones por el covid-19 en Cali y el Valle inician este viernes, esto es lo que debe saber

Erika Mantilla

“Es necesario que todos estemos guardados en casa para este puente festivo de Reyes Magos. Es necesario para enfriar la transmisión del virus en Cali, la descongestión de las UCI y, sobre todo, para salvar más vidas ante el covid-19”.



Este fue el principal llamado del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ante las medidas que regirán este fin de semana en el marco de una alerta roja por el crecimiento de casos por coronavirus cada día en la capital vallecaucana.



De hecho, según cifras de la Secretaría de Salud, el promedio diario se ubica en 435 reportes de nuevos pacientes con covid, 40 más que la semana pasado, así como 13 muertes en el mismo periodo del tiempo, indicador que ha venido incrementando desde finales de noviembre, cuando se ubicaba en nueve fallecimientos.

Por ello durante fin de semana habrá una serie de medidas restrictivas y algunas excepciones que usted y su grupo familiar deben tener en cuenta si decide quedarse en su casa en Cali o salir de visita a un municipio vecino. Aquí la respuestas a sus dudas.



Toque de queda extendido en Cali

Al igual que el fin de semana pasado, el toque de queda extendido restringirá la movilidad de los caleños entre las 9:00 de la noche de hoy viernes hasta el mediodía del lunes 11 de enero, mismo horario en el que regirá la ley seca. Según el Decreto 0001 del 2021, en total son 22 las excepciones a dicha norma.



Por ejemplo, todo ciudadano que presente asuntos de fuerza mayor, como una complicación de salud que debe ser atendida en urgencias, accidentes mortales en casa, entre otros, pero también está exceptuado el personal médico, todo lo que implique emergencias veterinarias, empresas que operen las 24 horas del día, servicios funerarios, medios de comunicación, cadena de abastecimiento para productos esenciales como alimentos o medicamentos, seguridad privada, entre otros.



Si usted se encuentra dentro de estas salvedades deberá presentar un documento que lo certifique, como un permiso escrito por la empresa para la que trabaja.



Hay que aclarar que la excepción número 22 del decreto también permite que los caleños hagan actividades deportivas al aire libre de forma individual durante el toque de queda, por ejemplo, caminar, trotar o montar bicicleta. Sin embargo, se deben cumplir una serie de requisitos, como el uso obligatorio del tapabocas, una distancia mínima de 5 metros entre las personas, que la actividad no puede realizarse en parejas o grupos y es obligatorio contar con el pasaporte sanitario.



Además, esto no implica que durante el toque de queda se vayan a habilitar las canchas, los parques recreodeportivos, parques biosaludables, polideportivos, gimnasios, clubes sociales y demás escenarios para ejercitarse.



Cabe recordar que usted puede expedir el pasaporte de forma gratuita a través de la página web de la Alcaldía de Cali: https://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/154834/descargar-pasaporte---deporte-recreativo/

Río Pance, con acceso restringido

Desde las 6:00 de la madrugada del viernes hasta las 6:00 a.m. del martes 12 de enero estará restringido el acceso a Pance, pero también a las zonas ribereñas del Cauca, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Aguacatal. El mismo horario aplica para el no ingreso a los cerros tutelares de las Tres Cruces y Cristo Rey.



Otras medidas de la Alcaldía a propósito del puente festivo contemplan la prohibición de eventos presenciales, entre los que se encuentran fiestas empresariales, reuniones familiares, rumbas y otras celebraciones tanto de carácter público como privado.



Asimismo, en cuanto acabe el toque de queda al mediodía del lunes festivo, los bares y restaurantes podrán funcionar de nuevo, pero solo con un 35 % de su aforo, limitación que también deberán cumplir las iglesias y lugares de culto en la ciudad.



Esto no fue el caso de una discoteca del oeste de Cali que el pasado fin de semana, en la que también hubo un toque de queda continuo, fue clausurada por la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control por haber más de 300 jóvenes que no usaban tapabocas ni cumplían con ninguna medida de distanciamiento.



Hay que recordar que las tasas de contagio por covid en Cali son más altas en las personas entre los 25 y 40 años, con alrededor de 12.000 contagiados hasta la fecha, pero con una mortalidad que solo alcanza el 0.1 %, por lo que termina afectando a las adultos mayores que tienen contacto con esa población.



El alcalde Ospina también indicó que si bien es común que en la primera semana de enero se flexibiliza el pico y placa, este no será el caso durante el inicio del presente año, por lo que la medida continuará con completa normalidad.



Toque de queda nocturno en el Valle del Cauca

Al contrario de Cali y Buenaventura, que tienen independencia para adoptar sus propias medidas, los 40 municipios del Valle restantes tendrán que acogerse a un toque de queda solamente nocturno entre las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente desde el pasado miércoles hasta el viernes de la semana entrante, que es 15 de enero.



De acuerdo con la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, “estas decisiones las tomamos para favorecer la reactivación económica en nuestro departamento, ante los esfuerzos que hemos emprendido en los últimos meses, reiterando la responsabilidad individual que cada ciudadano tiene en esta pandemia para evitar la propagación del virus”.



Roldán indicó que esto también permitirá que los alcaldes de los municipios adopten otras medidas complementarias en lo que resto de la semana.



Por otro lado, se contará con 1500 unidades de la Policía y el Ejército en 22 corredores viales del departamento, indicó Camilo Murcia, secretario de Seguridad, quien agregó: “Seremos contundentes en la aplicación de comparendos cuando sea una medida necesaria”.

¿Se puede viajar a otros municipios?

Los viajes tanto a otros municipios del Valle como a cualquier otro destino del país no serán afectados por el horario de toque de queda, siempre y cuando la persona presente un documento que dé cuenta de ese viaje: tiquetes, tasa de uso, planilla de despacho, etc.



“Nosotros esperamos que para este puente festivo haya un tránsito de al menos 20.000 personas diarias en un 3000 vehículos”, contó Ivanov Russi, gerente de la Terminal de Transportes de Cali. “Insistimos en el autocuidado de los pasajeros, sobre todo en el uso del tapabocas durante todo el trayecto del viaje. En las instalaciones contamos con cuatro cámaras especiales para alertar quiénes no utilizan este implemento de bioseguridad”.



Pero los vehículos particulares también podrán movilizarse desde Cali hacia afuera o dentro del mismo departamento siempre y cuando cuenten con una justificación válida, como una reserva en un hotel de otra ciudad o un vuelo en avión desde el aeropuerto. La Secretaría de Salud ha recomendado que los ciudadanos compren los tiquetes vía online para evitar aglomeraciones en las instalaciones de transporte.



Y pese a que hacer viajes a otros destinos del país no está prohibido, el alcalde Ospina aseveró: “La gente debe entender que no hay que llevar la enfermedad a la zona campesina, al municipio que está protegido o a los familiares que viven en otra ciudad. Es momento de cuidarse en casa. Estamos al ‘pie del cañón’ y no es momento de viajar al Caribe ni las zonas turísticas”.

