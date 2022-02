Más de 1.800 manifestantes contra de la guerra en Ucrania fueron detenidos en Rusia, lamentaron el viernes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que pidieron la liberación de los que siguen en arresto.



"Detener a personas que ejen sus derechos a la libertad de expresión o de reunión pacífica constituye una privación arbitraria de libertad. Pedimos a las autoridades que garantizarán la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente por haber ejercido sus derechos", declaró un portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani.

Panorama de las manifestaciones

En las manifestaciones, a los pies en la mítica Puerta de Brandenburgo, la estudiante ucraniana Sofia Avdeeva acusa a Putin: "Me robó mi casa porque soy de Donetsk y mi familia y yo tuvimos que marcharnos por la guerra".



"No quiero que toda Ucrania corra la misma suerte. Ya he dicho adiós a mi casa, pero no quiero que todo el país viva el infierno que hemos vivido".



En París, centenares de personas se coronaron también frente a la embajada rusa, entre ellos varios candidatos a las elecciones presidenciales de abril.



En Varsovia, capital de Polonia, que limita con Ucrania, un manifestante quemó una bandera rusa frente a la embajada de Moscú.



En Praga, miles de personas se manifestaron frente a la legación rusa, donde se exhibió una pancarta con las imágenes de Hitler y Putin con la fecha 1938-2022, en referencia al año de la ocupación de Checoslovaquia por la Alemania nazi.



Los manifestantes gritaban: "Recojan sus maletas" y "Gloria a Ucrania, gloria a los héroes".



En Madrid, el actor ganador de un Oscar Javier Bardem estaba entre el medio centenar de personas congregadas fuera de la embajada rusa.



Dijo a un canal local que estaba que la invasión es una "atrocidad" y que "Putin está más cerca del zarismo y el ultranacionalismo que de otra cosa. Apoyo a los ucranianos ante esta invasión".



En Dublín, La Haya y Ámsterdam, cientos de personas también participaron en mítines el jueves frente a las representaciones rusas.



También hubo protestas en Beirut y Tokio.