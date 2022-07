"Nadie es indispensable": Boris Johnson en su discurso de dimisión como primer ministro

Boris Johnson anunció este jueves su dimisión como líder de los conservadores británicos, lo que tendrá como consecuencia su salida como primer ministro una vez que estos designen a su sucesor. Estos son algunos de los fragmentos más destacados de su discurso.

La dimisión

"Es claramente ahora la voluntad del grupo parlamentario conservador que haya un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro (...). El proceso de elección de un nuevo líder debe comenzar ya y el calendario se anunciará la próxima semana", dijo el primer ministro después de evadir varias veces su renuncia.



"Y hoy he designado un gabinete que servirá, como yo, hasta que haya un nuevo líder", puntualizó.

Los acontecimientos de esta semana

"La razón por la que he luchado tanto en los últimos días para seguir cumpliendo mi mandato no era solo porque quisiera hacerlo, sino porque sentía que era mi trabajo, mi deber, mi obligación, con ustedes, seguir haciendo lo que prometimos en 2019".



"En los últimos días, he intentado convencer a mis colegas de que sería una excentricidad cambiar de gobierno cuando estamos cumpliendo tanto y cuando tenemos un mandato tan amplio", señaló sobre los recientes desacuerdos que llevaron a su caída.



"Y lamento no haber tenido éxito con esos argumentos y, por supuesto, es doloroso no poder realizar yo mismo tantas ideas y proyectos", confesó.

Su legado

"Estoy inmensamente orgulloso de los logros de este gobierno, desde la consecución del Brexit hasta la resolución de nuestras relaciones con el continente durante más de medio siglo, la recuperación del poder de este país para elaborar sus propias leyes en el Parlamento", mencionó Johnson.



Entre los logros que destacó recordó "la superación de la pandemia; el despliegue más rápido de vacunas en Europa, la salida más rápida del confinamiento y, en los últimos meses, liderando a Occidente frente a la agresión de Putin (el presidente ruso) en Ucrania".

El próximo líder

"En política, nadie es indispensable, y nuestro brillante y darwiniano sistema producirá otro líder, igualmente comprometido con sacar adelante a este país en tiempos difíciles, no solo ayudando a las familias a salir adelante, sino cambiando y mejorando la forma en que hacemos las cosas".



Y agregó que "a ese nuevo líder le digo, quien quiera que sea, le daré todo el apoyo que pueda".

Al público británico

"Sé que habrá muchas personas que se sientan aliviadas, y tal vez bastantes que también se sientan decepcionadas. Y quiero que sepan que estoy muy triste por dejar el mejor trabajo del mundo. Pero ¡así son las cosas!", reconoció Johnson en medio de su renuncia.



"Quiero darles las gracias, a ustedes los británicos, por el inmenso privilegio que me han concedido y quiero que sepan que, a partir de ahora y hasta que el nuevo primer ministro esté en su puesto, sus intereses serán atendidos y el gobierno del país seguirá adelante".



"Sé que en el Reino Unido seguiremos apoyando su lucha por la libertad durante el tiempo que sea necesario", dijo el líder político sobre Ucrania.

En conclusión

"Ser primer ministro es una educación en sí misma. He viajado a todos los rincones del Reino Unido y, además de la belleza de nuestra naturaleza, he encontrado a tantas personas poseedoras de una originalidad británica tan ilimitada, y tan dispuestas a abordar viejos problemas de formas nuevas, que sé que, aunque ahora las cosas puedan parecer a veces oscuras, nuestro futuro juntos es dorado", aseguró Johnson.