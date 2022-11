Musk restablece algunas cuentas de Twitter para favorecer la libertad de expresión

Elon Musk, propietario y jefe de Twitter desde hace tres semanas, anunció el viernes que se han restablecido varias cuentas de usuario suspendidas en la plataforma, pero que "todavía no ha tomado una decisión sobre Trump".



Musk tuiteó que las cuentas de la comediante Kathy Griffin, el psicólogo Jordan Peterson y el sitio de parodias conservadoras Babylon Bee "han sido restablecidas", pero que "aún no se ha tomado una decisión sobre Trump".



Trump fue expulsado de la plataforma poco después del asalto por parte de sus simpatizantes al Capitolio, el 6 de enero de 2021, con miras a impedir la certificación electoral de su rival demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones de 2020.



El anuncio de Musk se hizo momentos antes de que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció la designación de un fiscal independiente para encabezar las investigaciones penales sobre Trump, tres días después de que el expresidente anunciara una nueva candidatura a la Casa Blanca para 2024.



El psicólogo canadiense Jordan Peterson fue suspendido de Twitter en junio, antes de que Musk adquiriera la red social, luego de una publicación sobre el actor transgénero Elliot Page que violó las reglas del sitio sobre conducta odiosa.



Peterson había hecho a menudo comentarios en contra de los derechos de las personas transgénero y Twitter le pidió que eliminara la publicación sobre Page.



"La nueva política de Twitter es la libertad de expresión, pero los mensajes negativos y de odio serán desmonetizados al máximo por lo que no habrá publicidad u otra ganancia para Twitter", agregó Musk vía Twitter.



"No encontrarás ese tuit a menos que lo busques específicamente, lo cual no es diferente del resto de Internet", agregó.