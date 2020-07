Maduro arremetió contra EE.UU. por calificar a Venezuela como un "narcoestado"

Natalia Moreno Quintero

El presidente Nicolás Maduro acusó este viernes al gobierno de Estados Unidos de lanzar "mentiras inmundas" sobre Venezuela, al reaccionar a las declaraciones del Secretario de Seguridad estadounidense, Robert O'Brien, quien calificó al país caribeño de "narcoestado".



"El imperio norteamericano no cesa en sus ataques, en sus mentiras, en su campaña sucia, hoy, en el Comando Sur de la Florida se dio un acto de campaña electoral, no puedo calificarlo de otra manera, y se lanzaron acusaciones sucias, inmundas, falsas, contra Venezuela", dijo Maduro.



El líder chavista, bajo cuya gestión el país con las mayores reservas de crudo del mundo cayó en la peor crisis de su historia reciente, aseguró que las declaraciones de O'Brien recuerdan a "las mentiras" que se difundieron sobre Vietnam o Irak para "invadirlos".



"Ahora se repiten todos los días mentiras contra Venezuela (...) desesperado por los votos, Donald Trump se va al Comando Sur a hacer un acto de campaña, no nos descuidemos", afirmó Maduro durante una ceremonia militar en Caracas.

Durante una visita a Florida este viernes, Trump prometió "luchar" por Venezuela y por Cuba, en un discurso ofrecido en la sede del Comando Sur, que dirige las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, Centro y Sudamérica.



Trump celebró el "increíble éxito" de la vasta operación antidrogas lanzada hace tres meses en el Caribe con la mira puesta en Venezuela, luego de que la justicia estadounidense inculpara a Maduro de "narcoterrorismo" y ofreciera por él 15 millones de dólares de recompensa.



"Estados Unidos continuará su campaña de máxima presión sobre el régimen de Maduro", aseveró O'Brien, al señalar que "Venezuela es un narcoestado liderado por un régimen corrupto, criminal e ilegítimo, y el pueblo de Venezuela está sufriendo a causa de Maduro".



Washington lidera la presión sobre Maduro, al tildarlo de "dictador", aplicando una batería de sanciones financieras que abarcan a la estatal petrolera PDVSA.