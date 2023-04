Macron y Xi piden un "retorno a la paz" en Ucrania

El presidente chino, Xi Jinping, se comprometió este viernes a "apoyar cualquier esfuerzo a favor de un retorno a la paz en Ucrania", en una declaración conjunta con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien concluyó su viaje oficial a China.



Según esta declaración, Francia y China "se oponen a los ataques armados contra las centrales nucleares y las otras instalaciones nucleares pacíficas" y apoyan al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) "para que garantice la seguridad de la central de Zaporiyia".



Fuentes de la delegación francesa apuntaron que el presidente chino había dicho que llamará, por primera vez desde el inicio de la guerra, a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. Pero el comunicado final no se refiere a esta posibilidad.



Le puede interesar: El papa Francisco no asistirá al Coliseo de Roma para el Vía Crucis y lo seguirá en el Vaticano



La declaración conjunta, que no menciona a Rusia ni su ofensiva contra Ucrania, fue publicada el último día de la gira de Estado de tres días en el gigante asiático del presidente francés.



China ya había publicado en febrero un documento con 12 puntos con su propuesta para resolver diplomáticamente la guerra en Ucrania.



Antes de la cena con Xi, que pone punto final a la visita del presidente francés, Macron denunció el viernes en Cantón (sudeste de China) la guerra rusa contra Ucrania, en un encuentro con estudiantes.



El desplazamiento de Macron, que también lo llevó a la capital, Pekín, tuvo como objetivo redinamizar el vínculo tras la pandemia del covid-19.



Lea aquí: Traficante de armas Viktor Bout propone a Donald Trump refugiarse en Rusia



El mandatario francés colocó en el centro de la agenda el conflicto en Ucrania y el jueves dijo a Xi que cuenta con él "para hacer entrar a Rusia en razón".



Macron llegó por la tarde a Cantón, la tercera ciudad del país con 15 millones de habitantes, y se desplazó a la universidad de Sun Yat-sen, donde había una multitud congregada.



En el gimnasio del campus, el presidente francés denunció la guerra rusa que "coloniza" Ucrania, frente a un millar de estudiantes.



"Es un país que decidió colonizar a su vecino, no respetar las reglas, desplegar ejércitos e invadir", afirmó.



Lea además: China envía barcos y aeronaves cerca de Taiwán por segundo día consecutivo



Después de este encuentro, Macron se reunió con Xi en la isla de Shamian, en el centro de la ciudad.



Los dos mandatarios compartieron una ceremonia del té y después cenaron.



Antes de tomar el avión de vuelta a París en la noche del viernes, Macron tiene previsto reunirse con dos inversores chinos: Tang Jiexiong, presidente del grupo Wencan, y Jiang Long, director general de XTC New Energy Materials.



La empresa aeronáutica europea Airbus firmó este viernes un importante contrato por la venta de 50 helicópteros de su nuevo modelo H160 al grupo chino GDAT.