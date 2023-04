Kiev acusa a Rusia por video de decapitación de prisionero

El video de la decapitación de un supuesto prisionero de guerra ucraniano desató ayer una oleada de condenas, empezando por la del presidente Volodimir Zelenski, que calificó a los rusos de “bestias”.

La Agencia AFP no pudo verificar la autenticidad del video, ni dónde ni cuándo fue filmado. Las autoridades ucranianas indicaron que tratan de identificar a la víctima.



La misión de la ONU en Kiev se dijo “horrorizada” por esas imágenes y mencionó otro video en que se ven “cuerpos mutilados, aparentemente de prisioneros de guerra ucranianos”.



“Desgraciadamente no es un incidente aislado”, lamentó la misión.

La Unión Europea también exigió que rindan cuentas de esos hechos “todos los autores y cómplices de crímenes de guerra” en Ucrania.



Francia denunció “un acto de barbarie” y prometió “seguir aportando un apoyo indefectible” a la justicia ucraniana y a la justicia internacional “para luchar contra la impunidad”.



“¡Con qué facilidad matan estas bestias! Este video de la ejecución de un prisionero de guerra ucraniano, el mundo debe verlo. Este es un video de Rusia tal y como es”, dijo Zelenski en un mensaje en Instagram.

“Esto no es un accidente [...] Esto ya había pasado antes. Así era en Bucha. Miles de veces”, agregó, en alusión al suburbio de Kiev que se convirtió en un símbolo de las atrocidades atribuidas al Ejército de Moscú.



El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, consideró que Rusia era “peor que el Estado Islámico”, organización yihadista que solía filmar las ejecuciones de sus rehenes, en general por decapitación, y reiteró que “los terroristas rusos deben ser expulsados de Ucrania y de la ONU y responsabilizados de sus crímenes”.

“En una bolsa”

En el video, que dura 1 minuto y 40 segundos y circula por internet desde el pasado martes, se ve a un hombre con ropa de camuflaje y el rostro tapado cortándole el cuello a otro, vestido de uniforme, tendido en el suelo y gritando “¡Esto duele!”.



Al cabo de unos segundos, los gritos cesan y se escucha a un hombre detrás de la cámara incitando en ruso al verdugo a “cortarle la cabeza”. Este termina la decapitación con un cuchillo y, al final, enseña la cabeza a la cámara.



“Hay que meterla en una bolsa y enviársela al comandante”, dice una voz, en ruso. Luego enfocan el chaleco de la víctima, que lleva el tridente del escudo ucraniano y una calavera.



El Servicio de Seguridad de Ucrania abrió una investigación sobre este “crimen de guerra”. “Encontraremos a estos monstruos (...) Serán castigados”, aseguró su responsable, Vassyl Maliuk.



La viceministra de Defensa, Ganna Maliar, indicó que las autoridades están “haciendo todo lo posible para identificar al fallecido”.

Verificar la autenticidad

Rusia, que normalmente rechaza las acusaciones de crímenes contra sus militares y acusa a Kiev de amañar los hechos, reclamó comprobar si la grabación era real.



“Por supuesto se trata de imágenes horribles”, dijo el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, desde Moscú.



Pero, “en el mundo de ‘fakes’ en el que vivimos, la autenticidad de este video debe ser verificada”, añadió.



Si las imágenes son verdaderas, “se trata de un nuevo recordatorio brutal de la naturaleza inhumana de la agresión rusa”, dijo Nabila Massrali, portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



Desde que empezó la invasión rusa en Ucrania, en febrero de 2022, Kiev y Moscú se han acusado mutuamente de crímenes de guerra.



A principios de marzo, un video mostrando una supuesta ejecución de un prisionero de guerra ucraniano a manos de soldados rusos causó conmoción en Ucrania.



En noviembre pasado, el Kremlin se enfureció con dos grabaciones en las que se veía la presunta ejecución de una decena de militares rusos que acababan de rendirse.