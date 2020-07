Kanye West retira apoyo a Trump y considera postularse a elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre

Natalia Moreno Quintero

Kanye West cree que Dios le dijo que se postulara para presidente de Estados Unidos, reveló el rapero en una entrevista publicada el miércoles en la que afirmó que ya no apoya a Donald Trump y expresó dudas sobre la capacidad del demócrata Joe Biden para unir a votantes negros.



En una amplia conversación telefónica con la revista Forbes, el multimillonario reconoció que perdió el plazo para estar en la boleta electoral en varios estados, pero dijo que tomará una decisión final sobre su postulación en los próximos 30 días.



"Hemos estado hablando de esto durante años", dijo West sobre sus ambiciones presidenciales, en referencia a sus dos partidarios principales: su esposa Kim Kardashian-West y el empresario de tecnología Elon Musk.

A menos de cuatro meses de las elecciones de noviembre, West sorprendió el sábado cuando anunció en Twitter que desafiaría a Trump. "Veamos si la designación es en 2020 o si es 2024, porque Dios nombra al presidente", dijo West a Forbes.



"Si gano en 2020, habrá sido el nombramiento de Dios", señaló.



Sin dar detalles de su campaña, la estrella de hip hop que lució una gorra roja con la inscripción "Make America Great Again" -el lema de Trump- en una reunión en el Despacho Oval con el mandatario en 2018, dijo que ya no lo apoya.



"Me estoy quitando la gorra roja con esta entrevista", sentenció West, de 43 años.



Sin embargo, evitó en gran medida criticar a Trump, excepto por su respuesta a las protestas antirracistas que han conmocionado al país, alimentando las sospechas de que la eventual carrera del rapero sería una maniobra para arruinar a Biden.



"Decir que el voto negro es demócrata es una forma de racismo y supremacía blanca", dijo West, explicando que se sentía cómodo con desviar los votos afroestadounidenses del candidato demócrata.



Los observadores han indicado que aun si West no estuviera en las boletas electorales, una campaña por nominación directa (write-in) podría dañar a Biden, particularmente en estados bisagra donde Trump ganó por poco en 2016 pero ahora pasarían al lado demócrata.



West, quien reveló que se enfermó de covid-19 en febrero, dijo que desconfía de las vacunas como solución porque han paralizado a "tantos" niños, opinión que contradice ampliamente a la comunidad científica.



"Entonces, cuando dicen que vamos a arreglar la covid con una vacuna, soy extremadamente cauteloso", dijo. "Esa es la marca de la bestia".