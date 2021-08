Los distritos escolares de Florida pueden imponer el uso de mascarillas en sus instalaciones, decidió este viernes un juez, asestando un golpe al gobernador estatal, Ron DeSantis, que había prohibido a las escuelas tomar esa medida.



El juez John C. Cooper dio la razón a un grupo de padres que había denunciado la orden ejecutiva de DeSantis ante la justicia al considerar que era inconstitucional, según informaron medios locales.

Varios distritos escolares de Florida decidieron obligar a los estudiantes y a su personal a llevar mascarillas en la vuelta al colegio, ante el fuerte aumento de los casos de covid-19.



Pero el republicano DeSantis, que rechaza esa medida por considerar que atenta contra la libertad individual de los padres, firmó una orden ejecutiva el 30 de julio para impedir que las escuelas impusieran los tapabocas.



En el juicio, los abogados del gobernador y del Departamento de Educación de Florida afirmaron que los padres tienen derecho a decidir lo que es mejor para la salud de sus hijos, según una ley estatal aprobada este año.



El juez Cooper rechazó ese argumento, afirmando que esa ley no impide que las instituciones públicas tomen medidas para garantizar la salud, siempre y cuando demuestren que esas acciones son razonables y necesarias.



"Los derechos de los padres son muy importantes, pero no están exentos de algunas limitaciones razonables", dijo el magistrado, según declaraciones recogidas por el New York Times.

El magistrado impidió asimismo que el Departamento de Educación castigara a los distritos escolares que no cumplieran la orden ejecutiva de DeSantis.



La semana pasada, el gobierno estatal había amenazado con retirar a dos de los distritos rebeldes fondos equivalentes al salario mensual de los miembros de sus juntas directivas.



Desde el inicio del curso escolar en varios condados de Florida, miles de estudiantes tuvieron que permanecer en cuarentena tras contagiarse o estar en contacto con enfermos de covid-19.