Juez de Inglaterra niega solicitud del gobierno de Maduro de retirar 31 toneladas de oro

Natalia Moreno Quintero

Un juez británico dio la razón el jueves al líder opositor Juan Guaidó, impidiendo que 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra sean recuperadas por el gobierno de Nicolás Maduro, quien anunció que apelará la decisión.



"El gobierno británico reconoce al señor Guaidó en la capacidad de presidente constitucional interino de Venezuela" y "en virtud de la doctrina de 'una única voz' la corte debe aceptar esa declaración como inequívoca", escribió el juez Nigel Teare del tribunal comercial de la Alta Corte de Londres.



Los abogados de la junta directiva del Banco Central de Venezuela, BCV, presidida por Calixto Ortega anunciaron inmediatamente que presentarán un recurso contra esta sentencia "por considerar que ignora por completo la realidad de la situación sobre el terreno".

La administración de Maduro lleva más de año y medio intentando sin éxito recuperar más de 30 toneladas de oro, valoradas en unos mil millones de dólares, que Venezuela tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra, BoE.



Guaidó, al que el Reino Unido reconoció -junto a otro medio centenar de países- en febrero de 2019 como presidente interino del país "hasta que puedan celebrarse elecciones presidenciales creíbles", escribió dos veces a las autoridades británicas para pedirles que no entregasen los lingotes.



Diego Moya-Ocampos, experto sobre las Américas para el grupo londinense de análisis de riesgos IHS Markit, considera que la decisión de la justicia británica permite que la oposición venezolana "pueda formular un reclamo para que le sean transferidos esos activos", dijo.



Sin embargo, la representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann, aseguró la semana pasada, al término de cuatro días de audiencias judiciales en Londres, que "conociendo a los británicos, yo me imagino que sería mejor que ese oro se quede resguardado aquí hasta que hayan elecciones justas y libres".



Contactada el jueves, Neumann no respondió en lo inmediato a la petición de comentarios.

Maduro, "cada vez más aislado"

"Esto demuestra lo cada vez más aislada que se encuentra la administración de Maduro (...) desde el punto de vista del acceso al sistema financiero internacional", señala Moya-Ocampos.



En abril, el Banco Central de Venezuela volvió a solicitar el oro alegando que necesita venderlos para tener fondos con que luchar contra la pandemia de covid-19.



Sin embargo, el BoE afirmó haber recibido instrucciones contradictorias de otra junta directiva del BCV, nombrada en julio de 2019 por Guaidó y la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.



Este nombramiento fue poco después anulado por la Corte Suprema de Venezuela, a la que los abogados de Guaidó calificaron de "marioneta del régimen corrupto" de Maduro.



Pero para el juez Teare "esas decisiones se basaron en la premisa de que Guaidó no era presidente interino" y por lo tanto las descartó a efectos de su decisión.

Pandemia de coronavirus

Al anunciar su intención de recurrir, el abogado de la administración de Maduro, Sarosh Zaiwalla, defendió que "ninguno de los miembros de la llamada 'junta directiva ad hoc' del BCV nombrados por Guaidó ha residido en Venezuela desde hace algunos años".



"El gobierno de Maduro tiene el control total de Venezuela y sus instituciones administrativas y solo él puede garantizar la distribución de ayuda humanitaria y suministros médicos necesarios para combatir la pandemia de coronavirus", agregó.



Guaidó niega que ese dinero vaya a ser utilizado para aliviar la crisis sanitaria y afirma temer que se utilice para reprimir a la población.



El gobierno venezolano aseguró haber negociado que los fondos se trasfieran directamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para la compra de medicamentos y material médico.



Pero el PNUD solo confirmó que Caracas le hizo la propuesta y que el organismo está dispuesto a "explorarla" en el marco de un eventual acuerdo entre el BCV y el BoE.



El resultado de este juicio puede sentar un precedente para otros fondos venezolanos bloqueados en el extranjero, especialmente en países europeos dado que en Estados Unidos las autoridades judiciales y políticas ya se han manifestado a favor de Guaidó.