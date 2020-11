Natalia Moreno Quintero

La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia, Agcm, impuso a Apple una multa de 10 millones de euros por incurrir en "prácticas comerciales incorrectas" respecto a la resistencia al agua de los teléfonos móviles iPhone.



De acuerdo con el ente gubernamental, en la publicidad de los modelos iPhone 8, 8 Plus, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro y 11 Pro Max se asegura que los equipos pueden permanecer hasta 30 minutos sumergidos a una profundidad de hasta cuatro metros.



No obstante, en los anuncios no se especificó que la resistencia sólo se da en "determinadas condiciones", pues los teléfonos pueden dañarse si son sumergidos en aguas con corrientes o sucias.



De otra parte, las autoridades italianas señalan que la garantía de los iPhone no cubre "daños provocados por líquidos" y que la compañía no ofrece asistencia técnica cuando los teléfonos resultan afectados al ser mojados.

Le puede interesar: Disney prevé suprimir 32.000 puestos de trabajo en 2021 a causa del covid-19



La compañía con sede en Cupertino, California (Estados Unidos), también fue multada en marzo de este año por Francia, que la obligó a pagar 1.100 millones de euros por comportamiento anticompetitivo en su red de distribución y por abusar de la dependencia económica de sus revendedores.



Asimismo, demandantes de 33 estados de los Estados Unidos acordaron un pago extrajudicial con Apple tras acusarla de ralentizar deliberadamente los modelos más antiguos de sus iPhone.