Hallan coronavirus en muestras de aguas residuales de Barcelona tomadas en marzo de 2019

Natalia Moreno Quintero

Investigadores de la Universidad de Barcelona descubrieron rastros de coronavirus en muestras de aguas residuales de la capital catalana que probarían que el virus circulaba antes de que se detectara en marzo del año en curso.



La Universidad emitió un comunicado este viernes en el que informa que se analizaron muestras tomadas entre enero de 2018 y mayo de 2020 procedentes de dos plantas de tratamiento de aguas residuales.



Tras ser sometidas a las pruebas moleculares o PCR para la detección del coronavirus, solo en la muestra de marzo de 2019 -previo a la pandemia- se encontró trazas del material genético del SARS-CoV-2, expulsado por los infectados a través de sus heces.



“Este sorprendente descubrimiento indica que el virus circulaba por Barcelona mucho antes de la confirmación de cualquier otro caso de Covid-19 en el mundo. Barcelona es un polo de negocios y comercial, y también un lugar popular para eventos masivos que reúnen a visitantes de muchos lugares del mundo. Es posible que situaciones similares se hayan producido en otras partes del mundo”, se lee en el comunicado.



Pese a que el estudio, aún en fase de prepublicación, refuerza la teoría de que el virus podría estar circulando desde tiempo antes del inicio de la pandemia, investigadores ponen en duda sus hallazgos.



Según el catedrático en Genética de la Universidad de Valencia, Fernando González, un resultado de este tipo debería presentarse en China -no en Barcelona- y no en una única muestra.



“Hay ciudades con más visitantes internacionales que Barcelona y no han detectado el virus en sus análisis retrospectivos de aguas residuales (...) Yo pondría el resultado muy en cuarentena, y someterlo a un análisis independiente”, dijo en entrevista con el periódico El País de España.



Por su parte Damià Barceló, del Instituto Catalán de Investigación del Agua, cuestionó la metodología seguida por los investigadores de la Universidad.



“No hay una metodología estandarizada, y un análisis de agua residual puede dar muchos errores; no es como analizar sangre. Hay muchos protocolos diferentes de muestreo de la Covid en aguas residuales”, subrayó.