Fueron liberados 30 ucranianos en un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia

El gobierno de Kiev anunció este jueves haber conseguido la liberación de 30 prisioneros ucranianos en un nuevo intercambio con Rusia, cinco días después del canje de 12 soldados y 14 civiles ucranianos, pero no precisó las contrapartidas con Moscú.



"Hoy tuvo lugar, por orden del presidente Volodimir Zelenski, un cuarto intercambio de prisioneros. Cinco oficiales y 17 militares, así como ocho civiles, incluida una mujer, entraron en el canje. En total, 30 de nuestros ciudadanos regresan a casa hoy", escribió por Telegram la vice primera ministra ucraniana Iryna Vereshchuk.



Vereshchuk no precisó el número de prisioneros rusos liberados como contrapartida.



Este mismo jueves, el ministerio ucraniano de Defensa publicó en un comunicado que dos pilotos del ejército, capturados por Moscú el pasado mes y llevados a Rusia, fueron liberados.



En el comunicado, se les identificá como Ivan Pepelyashko y Oleksiy Chyzh, capturados a principios de marzo en un pueblo en la región ucraniana de Chernígov (norte).



Según Chyzh, citado en la nota del ministerio, el ejército ruso les "forzó a grabar videos de propaganda (...) Si rechazábamos, los rusos nos amenazaban con dejar de dar asistencia médica a nuestros camaradas", contó.



No se explicó si estos pilotos formaban parte del canje anunciado por Vereshchuk.



Ucrania realizó su primer canje de prisioneros con Rusia a finales de marzo, un mes después del inicio del conflicto, cuando se intercambiaron diez soldados rusos por diez militares ucranianos, y once marineros civiles rusos, rescatados de un buque que se hundió en el mar Negro cerca de Odesa, por 19 civiles ucranianos capturados por los rusos.



El 1 de abril, Ucrania informó de la liberación de 86 militares capturados por Rusia, en un canje por militares rusos cuyo número no fue precisado.



Kiev anunció el 9 de abril el "tercer intercambio" de prisioneros, lo que permitió la liberación de 12 soldados y 14 civiles ucranianos.