Famoso influencer brasilero muere mientras viajaba con su perro en Estados Unidos

El joven influencer brasileño Jesse Kozy y su perro 'Shurastey', quien lo acompañaba en sus viajes por todo el mundo, murieron en un accidente de tránsito en Estados Unidos, el pasado lunes 23 de mayo.



Este creador de contenido y su hermoso Golden retriver ya habían visitado varios países de Latino América, entre ellos Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia e incluso Colombia, donde conocieron Cartagena y Cabo de la Vela.



Según las autoridades estadounidenses, el hecho ocurrió cuando el influencer perdió el control de su vehículo, así chocando contra una camioneta.



La conductora del otro automóvil quedó gravemente herida. Sin embargo, Jesse y Shurastey no sobrevivieron, murieron casi de forma inmediata en el momento del choque.



Sobre el grave accidente, se pronunció el presidente de Brasil Jair Bolsonaro y lamentó la terrible pérdida.



“Es imposible no conmoverse por la pérdida de Jesse Koz y su perro 'Shurastey', quienes recorrían el mundo llevando los colores de nuestra bandera y la alegría de nuestro pueblo. No siempre entendemos los caminos de nuestros viajes, pero el destino de todos nosotros es uno: nuestro Dios”, escribió el mandatario en su cuenta de Instragam, donde también reconoció la labor que hacían en las redes sociales.

Jessey Koz y su perro eran reconocidos por sus video-blogs de viajes alrededor del mundo. Su contenido se trataba de su día a día subiendo a su perfil de Instagram @shurastey_ donde acumulaban hasta 1,3 millones de seguidores.



Su último destino, tal y como subió en una foto hace 7 días, fue Oregón, Estados Unidos. Y en el cual mencionaban como meta su próximo destino, Alaska.



Las redes sociales se han llenado de mensajes conmemorativos tras la partida de estos dos aventureros, en donde los seguidores mencionan el profundo vacío que ha dejado este triste accidente.