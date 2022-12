Exministro de Perú, aseguró que nadie del gabinete sabia las intenciones de Castillo

El exministro de Defensa de Perú, Gustavo Bobbio, ha asegurado que ninguno de los miembros del Gabinete ministerial conocía las reales intenciones del expresidente del país Pedro Castillo de disolver el Parlamento e instaurar un Gobierno de excepción.



Bobbio, último nombramiento de Castillo y quien apenas ocupó la cartera de Defensa cuatro días, se ha desmarcado de las últimas decisiones del mandatario, que finalmente le sirvieron su destitución y detención.



"Si lo hubiera preparado conmigo, en primer lugar hubiera tenido que estar de acuerdo y sin duda no hubiera hecho algo tan torpe", ha señalado Bobbio en declaraciones a la emisora peruana RPP, donde ha reconocido que los ministros estaban "atónitos" viendo la deriva del mandatario.



Así, el exministro ha incidido en que durante su corto periplo como encargado de Defensa dio indicaciones claras al alto mando militar para mantenerse en todo momento "dentro de la absoluta gobernabilidad y respeto a la Constitución".



En este sentido, ha confirmado que, tras el decreto de Castillo, llamó al comandante general de Ejército para que cerrara los cuarteles a fin de evitar posibles enfrentamientos o incidentes con la población civil.



Finalmente, el exministro ha reconocido que la declaración de Castillo fue "una torpeza total", si bien ha tratado de comprender el modo de actuar de Castillo como el de "alguien harto de que fastidien a su familia". "Fue un 'ya no doy más' y expresión lo que él deseaba", ha dicho.



El presidente Castillo lanzó elpasado miércoles un discurso a la nación en el que decretaba la disolución del Parlamento y la puesta en marcha de un Gobierno de excepción. Aquella intentona golpista no fue respaldada y finalmente el mandatario acabó destituido por el Congreso y detenido por la Fiscalía.