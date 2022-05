En video: coyote atacó a una niña en una playa de California, Estados Unidos

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en el que un coyote atacó a una niña en una playa del sur de California, Estados Unidos.



El suceso se registró mientras la menor de aproximadamente 3 años se encontraba en la playa cerca al muelle de Huntington Beach, en compañía de su mamá, cuando de repente, el animal aparece y se lanza sobre la niña causándole heridas graves, según se percibe en el video.



Tras oír los gritos de la pequeña, los familiares actuaron de inmediato para socorrerla. Posteriormente, la Policía llegó al sitió y comenzó con la búsqueda del coyote, consiguiendo capturar a dos cerca de la playa, a los que se les realizaron pruebas de rabia para verificar si algunos de ellos atacó a la menor.

🐾🏖 Un video de seguridad, se puede observar cuando un coyote se acerca a una menor de edad para atacarla en las playas de #California pic.twitter.com/GLh7qsiiJ9 — The Mexico Post 🇲🇽 (@MexicoPost) May 1, 2022

De acuerdo con el capitán del departamento de California Fish and Wildlife, Patrick Foy, "la familia no había hecho absolutamente nada para provocar al animal o algo que le llevara a cometer este tipo de ataque”.



Cabe resaltar que por medio de una publicación en redes sociales, la Policía había pedido a la comunidad que no alimentara a los coyotes.



"Dejar comida en las áreas residenciales anima a los coyotes a volver y crea un grave peligro para los residentes y sus mascotas”, señalaron las autoridades.