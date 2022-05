¿En qué va el caso de Álex Saab? Tribunal de Atlanta no le reconoció status de diplomático

El Tribunal de Apelaciones de Atlanta, Estados Unidos, negó el recurso interpuesto por Álex Saab para que se le reconociera estatus diplomático.



Así, la decisión nuevamente queda en manos del juez Robert Scola, de la Corte del Distrito Sur de La Florida, en Estados Unidos.



El periodista Joshua Goodman, de la agencia de prensa 'Associated Press', reveló esto a través de su cuenta de Twitter y explicó que la apelación de la defensa de Saab, que aludía a un supuesto cargo diplomático en Caracas, no funcionó.



Un documento de la Corte de Apelaciones señala que no es competente para reconocer el status de diplomático al empresario, pues es “un tribunal de revisión y no de primera instancia”. Con ese argumento, el panel de apelaciones deja que el juez Scola decida si Alex Saab es un diplomático venezolano inmune a la acción judicial.



La decisión procesal no aborda el fondo del argumento de Saab, lo que significa que aún puede apelar si el juez Scola considera que debe ser juzgado por corrupción.



Ahora, la defensa de Saab, señalado de ser testaferro del Presidente de Venezuela, deberá revelar documentos de la cooperación con la DEA.



El colombo-venezolano fue extraditado a Estados Unidos en octubre del año pasado y es acusado de conspiración con Nicolás Maduro y lavado de hasta 350 millones de dólares. Cabe destacar que el 15 de noviembre de 2021, Saab negó los cargos.