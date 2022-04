El presidente Zelenski acusa a Rusia de cometer un "genocidio" en Ucrania

El presidente Volodimir Zelenski dijo en una entrevista a emitirse el domingo en Estados Unidos que las fuerzas rusas están cometiendo un "genocidio" en Ucrania.



"Esto es genocidio. La eliminación de toda la nación y el pueblo", dijo Zelenski a CBS, según una transcripción proporcionada por la cadena, un día después de que se difundieran horribles imágenes de muertos civiles en Bucha, ciudad ucraniana recuperada de las fuerzas rusas.



Los cuerpos de 57 personas fueron hallados en una fosa común en una localidad de la región de Kiev recuperada esta semana por las fuerzas ucranianas, declaró este domingo Serhii Kaplychny, el jefe de los socorristas locales, que mostró el lugar a la AFP.



Lea aquí: Unas 300 personas han sido enterradas "en fosas comunes" en ciudad ucraniana de Bucha



Una decena de cadáveres eran visibles, algunos de ellos parcialmente enterrados tras una iglesia del centro de esta localidad ubicada al noroeste de la capital ucraniana.



Algunos se hallaban en bolsas mortuorias negras, otros con sus atuendos civiles.



"Aquí, en esta gran tumba, 57 personas están enterradas", dijo Kaplychnyi, que organizaba la recuperación de los cuerpos.



Tras el descubrimiento la víspera de varios cuerpos sin vida en Bucha, el ministro ucraniano de Exteriores Dmytro Kuleba denunció este domingo un acto "deliberado" de las fuerzas rusas.



Periodistas de AFP vieron el sábado al menos 20 cuerpos, todos con ropa civil, tendidos en una calle de Bucha.



Uno de ellos tenía las manos atadas a la espalda. Los cuerpos estaban esparcidos a lo largo de centenares de metros.



El secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg, dijo el domingo que los asesinatos de civiles en Bucha, Ucrania, son "horribles".



"Es una brutalidad contra los civiles que no hemos visto en Europa durante décadas, y es horrible y absolutamente inaceptable", dijo Stoltenberg a CNN, un día después de que se difundieran horribles imágenes de Bucha, ciudad ucraniana recuperada de manos de las fuerzas rusas.



Además, Stoltenberg, dijo el domingo que no era "demasiado optimista" sobre las afirmaciones de Rusia respecto a un repliegue de tropas en áreas los alrededores de Kiev, la capital de Ucrania.



"Lo que vemos no es una retirada, sino que vemos que Rusia está reposicionando sus tropas", declaró a la cadena CNN. "En cierto modo, no deberíamos ser demasiado optimistas porque los ataques continuarán y también estamos preocupados por el posible aumento de los ataques", dijo.



Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el domingo que la visión de múltiples cuerpos civiles esparcidos por las calles de Bucha, en Ucrania, es "un puñetazo en el estómago".



"No puedes evitar ver estas imágenes como un puñetazo en el estómago", dijo Blinken a CNN. "Esta será la realidad cotidiana mientras continúe la brutalidad de Rusia contra Ucrania", agregó.



El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, exigió este domingo que se esclarezcan los "crímenes cometidos por el ejército ruso" en Bucha.



"Debemos arrojar toda la luz sobre estos crímenes cometidos por el ejército ruso", dijo el canciller germano en un breve comunicado enviado por su servicio de prensa.



"Los autores de estos crímenes y sus patrocinadores deben rendir cuentas", agregó, exigiendo en particular que las organizaciones internacionales tengan acceso a la región para "documentar estas atrocidades".