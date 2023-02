El Pentágono rastrea un globo espía chino sobre Estados Unidos

El Pentágono vigila a un globo espía chino que sobrevuela el territorio de Estados Unidos, informó el jueves un responsable de Defensa estadounidense.



A pedido del presidente Joe Biden, el Departamento de Defensa examinó la posibilidad de derribar el aparato, pero tomó la decisión de no hacerlo debido a los riesgos potenciales para las personas en tierra, precisó la fuente que pidió el anonimato.



"Claramente, la intención de este globo es la vigilancia, y la ruta de vuelo actual lo lleva a una serie de sitios sensibles", dijo el funcionario.



El Pentágono no cree que este dispositivo constituya una gran amenaza porque "tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva de la recopilación de (datos de) inteligencia".



"Estamos tomando medidas para protegernos de la recopilación de información confidencial por parte de inteligencia extranjera", afirmó no obstante el funcionario.



El globo entró en el espacio aéreo estadounidense "hace varios días", dijo el funcionario, pero los servicios de inteligencia estadounidense lo rastreaban desde antes.



Varios aviones de combate examinaron el globo cuando sobrevolaba Montana (norte). Actualmente vuela "a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial" y "no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra", afirmó el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en un comunicado.



China ha hecho sobrevolar globos de vigilancia sobre Estados Unidos en el pasado.



La presencia del globo se suma a las tensiones entre Estados Unidos y China por Taiwán, que el gobierno chino considera parte de su territorio y cuyo control se propone recuperar algún día, si fuera necesario mediante la fuerza.