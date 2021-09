Un hombre indio acusado de intento de violación fue puesto en libertad bajo fianza a condición de que lave y planche la ropa de todas las mujeres de su aldea durante seis meses.



Lalan Kumar, de 20 años, tendrá que comprar detergente y otros artículos necesarios para proporcionar seis meses de servicios gratuitos de lavandería a unas 2.000 mujeres en la aldea de Majhor en el estado de Bihar, según el fallo del miércoles.

Lea también: Gabby Petito: lo que se sabe del misterioso homicidio que conmociona a Estados Unidos



Kumar, que se gana la vida lavando ropa, fue arrestado en abril por intento de violación, dijo a la AFP Santosh Kumar Singh, un oficial de policía en el distrito Madhubani de Bihar. No se fijó fecha para su juicio.



"Es histórico. Aumentará el respeto por las mujeres y ayudará a proteger su dignidad", dijo a la AFP Nasima Khatoon, la responsable del consejo de la localidad.



"Todas las mujeres de la aldea están contentas con la decisión del tribunal", agregó.



Las mujeres de la aldea dijeron que la orden había tenido un impacto positivo al hacer del delito contra la mujer un tema de debate en su comunidad.



"Este es un paso notable y un tipo diferente de castigo que envía un mensaje a la sociedad", destacó Anjum Perween, que reside en Majhor.



En India, las leyes para este tipo de delitos fueron revisadas después de una violación en grupo en 2012 en Nueva Delhi, pero el número de agresiones sigue siendo alto, con más de 28.000 violaciones registradas en 2020.



Durante mucho tiempo se acusó a la policía de no hacer lo suficiente para prevenir los delitos violentos y de no llevar los casos de agresión sexual ante los tribunales.