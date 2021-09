Gabrielle 'Gabby' Petito, la joven estadounidense que compartió en redes sociales su travesía por el Oeste de Estados Unidos con su novio y cuya misteriosa desaparición conmocionó a Estados Unidos, fue víctima de un homicidio, dijo este martes el FBI.



El análisis inicial del médico forense encargado de examinar el cuerpo encontrado el domingo en el estado de Wyoming es que el cadáver es el de Petito, y "la determinación inicial de la forma de muerte es homicidio", según un comunicado del FBI.

La policía federal aclaró sin embargo que "la causa de la muerte sigue pendiente de los resultados finales de la autopsia".



Las autoridades iniciaron una búsqueda masiva de Petito, de 22 años, cuando su familia la reportó desaparecida el 11 de septiembre, luego de emprender un viaje por carretera con su prometido.



Petito renunció a su trabajo y se lanzó a recorrer el país en julio con su novio Brian Laundrie, de 23 años. Su viaje parecía idílico según una serie de publicaciones compartidas en la red social Instagram.



Los padres de Petito se comunicaron por última vez con ella cuando la pareja, que viajaba en una casa rodante, se encontraba en el área del Parque Nacional de Grand Teton, situado en Wyoming, al sur de Yellowstone.

El novio no aparece

Brian Laundrie sigue siendo buscado activamente por la Policía, que allanó la víspera la casa de sus padres, donde también vivía la pareja. Hace más de dos semanas, Laundrie regresó sólo a esta casa de North Port, Florida, con la camioneta de su novia.



Laundrie, que fue declarado "persona de interés" en el caso, se negó a cooperar con la policía antes de desaparecer.



El caso seguía generando un gran interés en Estados Unidos el martes.



La búsqueda del joven por la policía, que tiene lugar en una reserva pantanosa en Florida, se complica por la presencia de serpientes y caimanes, anunció este martes la policía de North Port, a cargo de la investigación con el FBI.

Un viaje con trágico final

En junio, la joven pareja emprendió un viaje desde North Port, Florida, donde vivían, hacia a costa oeste de Estados Unidos para visitar distintos parques nacionales.



En las redes sociales de Petito, se puede observar distintas publicaciones en los que describen los lugares que visitaban durante la travesía.



Aunque el recorrido de los jóvenes parecía transcurrir en normalidad, un hecho ocurrido el 12 de agosto ha sido tomado como una pieza importante en la investigación.



Ese día, una persona reportó al 911 la discusión entre una pareja en una van blanca, los cuales serían Petito y Laundrie. Según la llamada, el hombre abofeteaba a la mujer y discutían acaloradamente.



Según el informe del agente Eric Pratt, que atendió el caso, "tanto el hombre como la mujer informaron que están enamorados y comprometidos para casarse y que no deseaban desesperadamente ver a nadie acusado de un delito", por lo cual no se levantaron cargos.



La pareja, sin embargo, continuó su viaje y Gabby Petito mantuvo en constante comunicación con su familia hasta el pasado 30 de agosto, cuando recibieron el último mensaje por parte de ella: "No hay servicio en Yosemite". No obstante, sus familiares creen que no fue la joven quien lo escribió.



El 1 de septiembre, Laundrie regresó a North Port con la van de su novia pero sin ella. Se negó a dar explicaciones sobre el posible paradero de ella y 10 días después, el 11 de septiembre, su familia la reportó como desaparecida.



El 17 de septiembre la familia del joven indicó que llevaba varios días sin saber nada sobre él, por lo cual lo reportaron como desaparecido, seis días después de iniciada la búsqueda de la chica, tiempo en el cual se negó a dar declaraciones al respecto.



Dos días después, el pasado domingo 19 de septiembre, se hallaron unos restos humanos en el condado de Teton, Wyoming, lo que se presumía podría ser el cadáver de la desaparecida Petito.



Mientras continuaba la búsqueda de Laundrie, este martes se confirmó que los restos hallados en Teton eran de Gabby Petito, poniendo fin a su búsqueda pero abriendo las puertas a la investigación de cuál fue la causa de su muerte. Según los primeros estudios forenses, se trató de un homicidio.



Por ahora, el paradero del joven Brian Laundrie sigue siendo una incógnita. Hasta el momento, Laundrie sigue siendo buscado como una persona desaparecida y no como un presunto criminal.