El New York Times es uno de los últimos periódicos en retirar a su equipo de Rusia

El diario The New York Times anunció este martes la salida temporal de su equipo de corresponsales de Rusia para proteger su seguridad, tras la entrada en vigor de una ley que condena con hasta 15 años de cárcel cualquier información "engañosa" sobre la invasión rusa de Ucrania.



"La nueva legislación de Rusia busca criminalizar la información independiente y veraz sobre la guerra contra Ucrania. Por la seguridad de nuestro personal que trabaja en la región, los estamos retirando del país por ahora", señala el diario en un breve comunicado enviado a la AFP.



No obstante, "mantendremos nuestra potente cobertura en vivo y tenemos la intención de seguir informando de manera rigurosa sobre la ofensiva de Rusia en Ucrania y los intentos de sofocar el periodismo independiente", reza el comunicado.

"Esperamos que puedan regresar lo antes posible mientras seguimos monitoreando la aplicación de la nueva ley", dice el diario, cuyo director adjunto de información internacional, Michael Slackman, había informado de la decisión en su cuenta de Twitter.



El diario neoyorquino es uno de los últimos en tomar esta decisión después de que medios como CNN, BBC, TVE, la agencia EFE o el diario El País, entre otros, decidieran suspender sus actividades en Rusia tras la adopción por la Duma (Parlamento) de una ley que sanciona con penas de hasta 15 años de cárcel la "información engañosa" tras la invasión rusa de Ucrania.



El Kremlin, que firmó el pasado viernes dicha ley, pretende evitar que se "desacredite" a las fuerzas armadas, al estimar que Rusia es objeto de una "guerra de desinformación".



También aprobó una ley que penaliza con multas económicas y hasta tres años de cárcel a aquellos que pidan sanciones contra Rusia.



El regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, restringe desde el viernes el acceso a la BBC, la radio televisión internacional alemana Deutsche Welle (DW) o Voice of America en territorio ruso.